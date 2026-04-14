Com reservas, Juventude encara vice-líder Vasco pelo Brasileirão Sub-20

Papo ainda não pontuou fora de casa. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

Nesta quarta-feira (15), o Juventude tem um difícil confronto pela sexta rodada do Brasileirão Sub-20. Ainda sem pontuar fora de casa, enfrenta o vice-líder Vasco, às 15h, no Estádio Nivaldão, no Rio de Janeiro.

Por conta do confronto com a Chapecoense, pela Copa Sul-Sudeste, Filipe Dias utilizará um time reserva para o confronto do nacional.

— É uma grande oportunidade para vários jogadores. Vamos com uma equipe muito jovem, alguns até estreando. O momento pediu e alguns dos nossos atletas vão servir ao departamento profissional, que é um dos grandes objetivos de formação da base — disse o técnico.

Cinco titulares do confronto com o América-MG, na rodada anterior, estão relacionados para a partida. São eles: o goleiro Joaquim, o lateral Henzo, os meio-campistas Joca, Yarlei e Beto, e o atacante Wictor.

— Vamos tentar levar um bom resultado para a sequência da competição. Entendemos que teremos uma falta de entrosamento de algumas peças, mas a entrega também será alta — comentou.

Na tabela, o Ju ocupa a 15ª colocação, com quatro pontos e os cariocas são vice-líderes, com 12. Na última rodada, o Verdão foi derrotado pelo América-MG por 3 a 1, enquanto o Cruz Maltino vem de goleada sobre o Vitória, por 6 a 1.