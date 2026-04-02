Com quatro desfalques e um retorno, Juventude viaja para Fortaleza em busca da primeira vitória na Série B

Grupo alviverde viajou nesta quinta-feira para Fortaleza. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A delegação do Juventude já está em deslocamento para o compromisso diante do Fortaleza, no Ceará, pela Série B do Brasileirão. A partida esta marcada para sábado (4), às 16h, na Arena Castelão. O Verdão deve chegar no fim da noite ao Nordeste em busca da primeira vitória na competição, após um empate e uma derrota.

O time realizou um treinamento na manhã desta quinta-feira (2) no CT do clube. A preparação será finalizada nesta sexta-feira (3) na terra do cordel. O time não deve ter novidades para encarar o Leão.

A dúvida que fica é quanto ao uruguaio Manu Castro, se seguirá no ataque ou pode ter mudança na posição de segundo atacante, pois não foi bem contra o Novorizontino. Safira é uma das alternativas do treinador.

O atacante Fábio Lima fica à disposição do técnico Barbieri após desfalcar o time no último compromisso no Jaconi. A tendência é de repetição da equipe que empatou em 0 a 0 com o vice-campeão paulista, com a dúvida no ataque. MP também não conseguiu se sobressair na Série B nesta arrancada. O técnico não descartou um homem mais de referência na camisa 9. Porém, Alan Kardec carece de ritmo.

Nas demais posições, o time não deve sofrer alterações para enfrentar o Fortaleza, do técnico Thiago Carpini, que está suspenso após a expulsão contra o Cuiabá. Ele acabou brigando com o técnico Eduardo Barros durante a partida da última rodada.