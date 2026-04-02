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Terceira rodada
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Com quatro desfalques e um retorno, Juventude viaja para Fortaleza em busca da primeira vitória na Série B

Verdão enfrenta o Leão do Pici sem mudanças bruscas no time e tenta a primeira vitória na Série B após dois jogos

Tiago Nunes

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