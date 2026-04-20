Com quatro desfalques e dois reforços, técnico do Juventude terá de mudar time para jogo da Copa do Brasil

O técnico Maurício Barbieri ganhou dois problemas para enfrentar o São Paulo, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O time entra em campo nesta terça-feira (21), às 19h15min, no Estádio do Morumbi. O comandante do Verdão teve duas baixas de dois titulares da equipe.
O atacante Allanzinho e o ala Wadson retornaram a Caxias do Sul e não seguiram com a delegação para São Paulo. O atacante sentiu a coxa após um lançamento de Luan Martins. Ele deve ficar de fora dos próximos jogos e passará por exames. Já o ala teve uma entorse no tornozelo e será reavaliado no decorrer da semana.
A lista de desfalques aumenta com dois atletas que pertencem ao São Paulo e estão emprestados ao Juventude. O goleiro Jandrei e o volante Iba Ly não podem entrar em campo com a camisa do Verdão nos dois jogos da quinta fase da Copa do Brasil.
Outro nome será avaliado nesta segunda-feira (20). O zagueiro Messias saiu logo no começo do jogo contra o CRB, em Alagoas, com dores na panturrilha. Ele é dúvida para o compromisso do torneio eliminatório. Se não jogar, Gabriel Pinheiro será o seu substituto.
Para reforçar a delegação, dois jogadores que estavam em Caxias do Sul viajaram para a capital paulista. O lateral-direito Raí Ramos e o volante da base Kaynan.
O provável time do Juventude para o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil tem Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias (Gabriel Pinheiro) e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Mandaca, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manuel Castro (Fábio Lima) e Alan Kardec.