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É mata-mata
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Com quatro desfalques e dois reforços, técnico do Juventude terá de mudar time para jogo da Copa do Brasil

Papo enfrenta o Tricolor com problemas e dúvidas no time que entrará em campo nesta terça-feira (21)

Tiago Nunes

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