Com quatro desfalques e dois reforços, técnico do Juventude terá de mudar time para jogo da Copa do Brasil

Zagueiro Messias (E) é dúvida para enfrentar o Tricolor Paulista. Gabriel Tadioto / Juventude / Divulgação

O técnico Maurício Barbieri ganhou dois problemas para enfrentar o São Paulo, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O time entra em campo nesta terça-feira (21), às 19h15min, no Estádio do Morumbi. O comandante do Verdão teve duas baixas de dois titulares da equipe.

O atacante Allanzinho e o ala Wadson retornaram a Caxias do Sul e não seguiram com a delegação para São Paulo. O atacante sentiu a coxa após um lançamento de Luan Martins. Ele deve ficar de fora dos próximos jogos e passará por exames. Já o ala teve uma entorse no tornozelo e será reavaliado no decorrer da semana.

A lista de desfalques aumenta com dois atletas que pertencem ao São Paulo e estão emprestados ao Juventude. O goleiro Jandrei e o volante Iba Ly não podem entrar em campo com a camisa do Verdão nos dois jogos da quinta fase da Copa do Brasil.

Outro nome será avaliado nesta segunda-feira (20). O zagueiro Messias saiu logo no começo do jogo contra o CRB, em Alagoas, com dores na panturrilha. Ele é dúvida para o compromisso do torneio eliminatório. Se não jogar, Gabriel Pinheiro será o seu substituto.

Para reforçar a delegação, dois jogadores que estavam em Caxias do Sul viajaram para a capital paulista. O lateral-direito Raí Ramos e o volante da base Kaynan.