Com placar centenário, Caxias Basquete atropela o Fortaleza pelo NBB

O Caxias Basquete conquistou a segunda vitória seguida no NBB 2025/26 e continua na briga para subir na tabela na reta final da primeira fase. Nesta segunda-feira (6), na capital cearense, o time atropelou o Fortaleza, com direito a pontuação centenária: 107 a 83.
Foi a 16ª vitória do Caxias em 35 partidas no campeonato. O time ocupa a 13ª posição. Na quinta-feira (9), o Gambas terá seu último jogo fora de casa na primeira fase. Enfrenta a Unifacisa, 12ª na tabela, com uma vitória a mais, às 19h30min, na Paraíba.
Para encerrar a fase regular, o Caxias volta a jogar em casa contra o São José, no dia 15, e diante do Corinthians, em 17 de abril. Os duelos iniciam às 19h30min e terão entrada gratuita para os torcedores, em uma parceria com a Unimed e a Orquídea.
Na capital cearense, o primeiro quarto foi marcado pelo bom aproveitamento ofensivo das duas equipes. No placar, melhor para o Caxias, que venceu por 23 a 20.
Na segunda parcial, com uma defesa mais ajustada, o time do técnico Rodrigo Barbosa ampliou a vantagem. Com Vezaro e Shamell ditando o ritmo ofensivo da equipe, o Caxias anotou 23 pontos em menos de seis minutos. No final do período, aplicou 36 a 18, deixando em 21 a vantagem no intervalo: 59 a 38.
A partir do terceiro período, o Caxias manteve o ritmo, sem deixar o Fortaleza se aproximar do placar. Com Tiago Marques se destacando nos arremessos do perímetro e todos os atletas pontuando, a equipe gaúcha fez 25 a 22 no quarto. Na última parcial, empate em 23 a 23, e vitória tranquila por 107 a 83.
Shamell, com 23 pontos, foi o cestinha do Caxias, seguido pelo jovem Tiago Marques, com 18, e pelo ala Vezaro, com 14. A última vez que a equipe caxiense havia ultrapassado a marca de 100 pontos havia sido na temporada 2015/2016, no duelo contra o Brasília, pelos playoffs.