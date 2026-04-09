Com novas datas da Série B, saiba como será o calendário de jogos do Juventude

O Juventude conheceu as datas e horários dos jogos válidos entre a sexta e a décima primeira rodadas da Série B do Brasileiro. O time alviverde terá 13 compromissos até o final do mês de maio, contabilizando ainda as partidas pela Copa do Brasil e Sul-Sudeste.
O primeiro desses jogos será neste sábado (11), contra o Goiás, às 16h, pela quarta rodada da Segunda Divisão. A curiosidade é que as partidas no Alfredo Jaconi contra Londrina, Criciúma e Sport foram todas marcadas para as noites de sábado. Já o duelo diante do América-MG, também em casa, será na sexta-feira, às 21h.
O Ju encara o São Paulo pela quinta fase da Copa do Brasil. O duelo de ida será no Morumbi, no próximo dia 21. Na Sul-Sudeste, o Verdão é lanterna do Grupo B sem ter pontuado e deve continuar utilizando equipes alternativas. Já na Série B, está na zona de rebaixamento, com um ponto após três rodadas.
Confira abaixo como ficou a sequência alviverde nas três competições.
SEQUÊNCIA ALVIVERDE
SÉRIE B
:: 11/4 (sábado), 16h
Juventude x Goiás
SUL-SUDESTE
:: 15/4 (quarta), 21h15min
Juventude x Chapecoense
SÉRIE B
:: 18/4 (sábado), 20h45min
CRB x Juventude
COPA DO BRASIL - 5ª fase, ida
:: 21/4 (terça-feira), 19h15min
São Paulo x Juventude
SÉRIE B
:: 25/4 (sábado), 21h
Juventude x Londrina
SUL-SUDESTE
:: 30/4 (quinta), 20h
Cianorte x Juventude
SÉRIE B
:: 3/5 (domingo), 18h30min
Atlético-GO x Juventude
SUL-SUDESTE
:: 6/5 (quarta), 21h30min
Juventude x Tombense
SÉRIE B
:: 9/5 (sábado), 21h15min
Juventude x Criciúma
COPA DO BRASIL - 5ª fase, volta
:: 13/5 (quarta), 19h
Juventude x São Paulo
SÉRIE B
:: 17/5 (domingo), 16h
Athletic x Juventude
SÉRIE B
:: 23/5 (sábado), 20h30min
Juventude x Sport
SÉRIE B
:: 29/5 (sexta), 21h
Juventude x América-MG