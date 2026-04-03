Com jogos em casa, serranos entram em campo pela quarta rodada do Gauchão Sub-17

O Gauchão Sub-17 chega na metade da primeira fase e os serranos terão seus confrontos em casa no sábado (4) pela quarta rodada.
Os jogos começam às 11h, com o Esportivo em campo em busca do primeiro triunfo. O confronto é com o Aimoré, na Montanha dos Vinhedos. Às 15h, o Caxias recebe o Progresso, no Campo do Madri, e o Juventude tem o clássico Juvenal, com o Inter, no CT Alviverde.
Nesta rodada, o Gramadense folga.
O Grená está em quarto lugar do Grupo A, com quatro pontos, enquanto o Tivo está em sexto, sem pontos. Na Chave B, o Papo é vice-líder, com seis pontos, e o Trem da Serra é quinto, com dois.