Com jogos em casa, serranos entram em campo pela quarta rodada do Gauchão Sub-17

Grená recebe o vice-líder Progresso. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Gauchão Sub-17 chega na metade da primeira fase e os serranos terão seus confrontos em casa no sábado (4) pela quarta rodada.

Os jogos começam às 11h, com o Esportivo em campo em busca do primeiro triunfo. O confronto é com o Aimoré, na Montanha dos Vinhedos. Às 15h, o Caxias recebe o Progresso, no Campo do Madri, e o Juventude tem o clássico Juvenal, com o Inter, no CT Alviverde.

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Nesta rodada, o Gramadense folga.