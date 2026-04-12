Com gol de centroavante, Caxias vence o Confiança e soma os primeiros pontos na Série C

Salatiel é celebrado pelos companheiros após abrir o placar. Porthus Junior / Agencia RBS

Com a força e a qualidade do centroavante Salatiel. Em um duelo difícil e com poucas chances, coube ao centroavante ser o protagonista do gol da vitória de 1 a 0 do Caxias sobre o Confiança, neste domingo (12), na estreia em casa no Estádio Centenário dentro da Série C do Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Marcelo Cabo soma os primeiros pontos na competição nacional.

O próximo compromisso do time grená na Terceira Divisão será contra o Volta Redonda, no sábado (18), às 18h30min, no Rio de Janeiro. Antes, tem outro duelo pela Copa Sul-Sudeste, diante do Avaí, quarta-feira (15), às 21h30min, na Ressacada.

Com Luis Miguel na vaga de Gaspar, que cumpriu o primeiro de três jogos de suspensão por conta de uma punição sofrida ainda quando atuava no Avaí, o Caxias foi a campo motivado pela vitória no clássico Ca-Ju.

E a estreia em casa na Série C teve um início intenso e de muita disputa por espaços. O Confiança chegou primeiro, em cobrança de falta. PK arriscou da meia direita, sobre a meta de Busatto. O Caxias respondeu em chute de fora da área de Breno Santos, rente à trave direita de Rafael Pascoal.

Aos 18, foi a vez de Roberto ganhar espaço na meia esquerda e arriscar o chute sobre a meta. Mesmo com mais posse de bola e volume ofensivo, o time grená tinha dificuldades para criar oportunidades claras.

Em um mais das tentativas de latereio para a área, Roberto lançou, Salatiel desviou e Matheus Julião salvou na pequena área quando a bola chegava para Calyson. Aos 38, em lançamento longo de Ianson, Salatiel ganhou da marcação e, mesmo desequilibrado, tocou de pé esquerdo na saída do goleiro. A bola saiu pertinho da trave, na grande chance da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Sem mudanças no time grená após o intervalo, o jogo voltou com o Confiança mais presente no campo de ataque. Aos oito minutos, Matheus Julião aproveitou rebote dentro da área e finalizou para a defesa de Busatto.

A partir dos 10 minutos, o jogo ficou mais aberto, com o Caxias voltando a ser mais agressivo no ataque. Aos 14, Felipe Albuquerque cruzou e Luiz Miguel chegou atrasado. Foi a última tentativa do atacante, que saiu para a entrada de Vitor Feijão. Na outra troca, Matheus Anjos ingressou na vaga de João Lucas.

Aos 19, um gol de centroavante. Roberto fez o lançamento longo e Salatiel venceu um dos marcadores na força, foi derrubado, se levantou e depois, cara a cara com o goleiro, finalizou no ângulo: 1 a 0 Caxias.

Com a vantagem no placar e o apoio do torcedor, o Grená passou a ter o controle das ações. Aos 25, em mais duas substituições, Marcelo Cabo colocou Grigor e Jhonatan Ribeiro nas vagas dos amarelados Breno Santos e Calyson.

Aos 33, em uma rara oportunidade do Confiança, Breiner arriscou de longe, mas Busatto espalmou para o lado. Bem posicionado defensivamente e sem sofrer com o ímpeto do ataque dos sergipanos, o Caxias soube administrar a partida. Aos 44, Matheus Anjos, do meio-campo, tentou surpreender o goleiro adversário, mas o chute saiu longe da meta.

Já nos acréscimos,





FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 2ª rodada

Caxias x Confiança-SE

Estádio Centenário

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Breno Santos (Grigor, 25/2º), Matheus Nunes e João Lucas (Matheus Anjos, 15/2º); Calyson (Jhonatan Ribeiro, 25/2º), Luís Miguel (Vitor Feijão, 15/2º) e Salatiel (Felipe Rangel, 34/2º). Técnico: Marcelo Cabo.

Confiança

Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Matheus Julião; Renilson, PH (Sassá, int.) e Gabriel Zeca (Wendel Jr., 43/2º); João Pedro (Breinner Camilo, 13/2º), PK e Danielzinho. Técnico: Cláudio Caçapa.