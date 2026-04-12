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1 a 0
Notícia

Com gol de centroavante, Caxias vence o Confiança e soma os primeiros pontos na Série C

Equipe grená marcou com Salatiel, na segunda etapa, e confirmou bom momento após a reformulação do elenco 

Maurício Reolon

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