Com foco no G-6, Juventude busca terceira vitória seguida na Série B contra o Londrina

Juventude busca manter a força do Jaconi. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

No futebol, retornar para casa é reencontrar o porto seguro onde cada grito da arquibancada funciona como combustível e escudo. É o lugar onde o apoio incondicional se mistura à cobrança justa, criando uma atmosfera que deixa os visitantes incomodados e blinda quem veste a camisa da dos mandantes. Para o Juventude, o Estádio Alfredo Jaconi não é apenas um endereço; é uma fortaleza onde o time se sente invulnerável e o torcedor se torna um jogador indispensável na busca pela vitória.

A frase do técnico Maurício Barbieri após a sequência de dois jogos como visitante resume o sentimento do vestiário: "Sempre é muito bom retornar ao nosso campo". Os números em 2026 sustentam essa confiança.

Como mandante, o Verdão sofreu apenas uma derrota em toda a temporada — revés ocorrido com o time reserva em compromisso da Copa Sul-Sudeste diante do Novorizontino. No Campeonato Brasileiro da Série B, a invencibilidade em Caxias do Sul permanece intacta.

Neste sábado (25), o desafio é contra o Londrina, às 21h. Apesar do horário tardio e da previsão de clima adverso, a expectativa é de que o reduto alviverde pulse para empurrar o time rumo à terceira vitória consecutiva na Série B.

Virada de chave e foco no G-6

Após a derrota pelo placar mínimo para o São Paulo no Morumbi, a ordem no Jaconi é foco total no grande objetivo do ano, o acesso à elite nacional. Uma vitória pode colocar o Juventude no G-6, consolidando a recuperação após os triunfos sobre Goiás e CRB.

— A gente vem de duas vitórias, conseguimos encaixar essa sequência e vamos buscar a terceira. A ideia é que possamos subir mais ainda na classificação e estar sempre entre os primeiros. No primeiro momento, precisamos recuperar os jogadores e virar a chave — destacou Barbieri.

Desafios físicos e logística

O treinador tem enfrentado o calendário apertado como um adversário extra. O trabalho no CT tornou-se primordial para ajustar a equipe, especialmente após as baixas dos titulares Allanzinho (atacante) e Wadson (ala), que integram o departamento médico. A estratégia de Barbieri passa pela preservação física sem abdicar da intensidade característica do time em casa.

— Nós somos muito fortes em casa. Não perdemos ainda no Brasileiro e a ideia é de que a gente possa fazer um grande jogo contra a equipe do Londrina para buscar a vitória — reforçou o comandante.

Raio-X do Juventude no Jaconi em 2026:

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