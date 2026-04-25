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Com foco no G-6, Juventude busca terceira vitória seguida na Série B contra o Londrina

Verdão entra em campo neste sábado não apenas para somar pontos, mas para reafirmar que, em seus domínios, quem dita as regras é o dono da casa

Tiago Nunes

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