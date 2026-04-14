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Copa Sul-Sudeste
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Com equipes alternativas, Avaí e Chapecoense se preparam para enfrentar Caxias e Juventude

Quarta rodada do torneio nacional ocorre nesta quarta-feira (15). Grená joga em Florianópolis e Verdão em Bento Gonçalves

Rafael Rinaldi

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