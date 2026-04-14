Com equipes alternativas, Avaí e Chapecoense se preparam para enfrentar Caxias e Juventude

Na última rodada, equipes se enfrentaram e a Chape levou a melhor: 2 a 1. Beno Kuester / Avai FC/Divulgação

Em situações opostas na Copa Sul-Sudeste, Caxias e Juventude voltam a campo nesta quarta-feira (15), pela quarta rodada da competição. O Grená encara o Avaí, às 21h30min, na Ressacada, com o que tem de melhor no elenco. Enquanto o Juventude mandará a campo um time predominantemente formado por garotos do sub-20.

O time de Marcelo Cabo ocupa a vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, e tenta assumir o primeiro lugar pra ficar mais perto da vaga às semifinais. Já a equipe alviverde, que será dirigida pelo auxiliar permanente do clube, Gerson Ramos, ainda não pontuou no Grupo B, e dá total prioridade para a disputa da Série B do Brasileiro.

Já os adversários da dupla Ca-Ju na rodada irão a campo com equipes alternativas para o duelo desta quarta. As duas equipes se enfrentaram na rodada anterior, com vitória da Chape, na Arena Condá, por 2 a 1.

AVAÍ

O técnico Cauan de Almeida tem utilizado um time B na Sul-Sudeste. A tendência deve ser a manutenção da base que perdeu para a Chape. Zé Ricardo e DG, suspensos para a próxima rodada da Série B, podem ser utilizados na equipe.

A provável formação do Avaí tem: Igor Bohn; Wesley Gasolina, Guilherme Aquino, Jefferson Maciel e Quaresma (DG); Del Piage (Zé Ricardo), Jamerson, Cristiano e Hyan; Sorriso e Walace.

O Avaí ainda não venceu na Sul-Sudeste e somou apenas um ponto em três partidas. A equipe ocupa o quarto lugar no Grupo B.

CHAPECOENSE

No comando do auxiliar Celso Rodrigues, a Chapecoense prioriza a disputa do Brasileirão. A tendência é de que o técnico mantenha uma escalação próxima da que venceu o clássico contra o Avaí na última rodada.

A provável Chape tem: Anderson; Kauê Arno, Eduardo, Kauan, Da Silva; Vinícius Balieiro, David, Wermeson; Rubens, João Bom e Rodrigo Endrio.

Apesar de usar uma equipe alternativa, a Chapecoense venceu dois confrontos na Sul-Sudeste e ocupa a terceira colocação do Grupo A, com seis pontos.