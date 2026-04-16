Com entrada gratuita, Caxias Basquete tem último confronto da primeira fase do NBB

Ingressos serão patrocinados pela Orquídea. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

A primeira fase do NBB 2025/26 chega ao fim para o Caxias Basquete nesta sexta-feira (17). No Ginásio do Sesi, a equipe enfrenta o Corinthians, às 19h30min.

Assim como no confronto com o São José, a entrada é gratuita para os torcedores. A iniciativa tem patrocínio da Orquídea, para aproximar o clube aos amantes de basquete e garantir o apoio na segunda fase do torneio.

Na classificação, o time do técnico Rodrigo Barbosa está garantido na 13ª posição, com 17 vitórias e 20 derrotas. Os paulistas estão em sexto lugar, com 26 triunfos em 37 jogos.

O Gambás aguarda seu adversário dos playoffs. As possibilidades são Brasília ou Flamengo. Caso o Brasília vença seu confronto, será ele o rival dos caxienses. Caso perca, serão os cariocas.