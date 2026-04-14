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Com entrada gratuita, Caxias Basquete recebe o São José no Ginásio do Sesi

No penúltimo compromisso pela fase classificatória, equipe do técnico Rodrigo Barbosa busca manter a sequência de vitórias na competição

Maurício Reolon

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