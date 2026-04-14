Com entrada gratuita, Caxias Basquete recebe o São José no Ginásio do Sesi

Humberto (E) e Rafa tem sido titulares da equipe caxiense. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

Está chegando a hora dos playoffs. E antes de a bola subir para os confrontos eliminatórios, o Caxias Basquete tem dois compromissos importantes dentro do Ginásio do Sesi para buscar uma posição melhor na tabela e manter o bom momento na competição.

O primeiro desses jogos será nesta quarta-feira (15), às 19h30min, contra o São José-SP. E a novidade é a entrada gratuita para os torcedores que quiserem acompanhar a partida diante dos paulistas. A iniciativa conta com o patrocínio da Unimed e quer aproximar ainda mais a equipe da comunidade, neste momento importante da temporada.

O acesso liberado ao ginásio vai se repetir também na sexta-feira (17), também às 19h30min, contra o Corinthians, desta vez com o apoio da Orquídea.

O Caxias já tem garantida a presença nos playoffs, e hoje ocupa a 13ª colocação, com 17 vitórias e 19 derrotas. São três triunfos seguidos no campeonato, contra Flamengo, em casa, Fortaleza e Unifacisa, no Nordeste.

Na classificação, o time do técnico Rodrigo Barbosa ainda pode ultrapassar o União Corinthians, que tem 50% de aproveitamento (18 vitórias e 18 derrotas), e enfrenta os dois mesmos rivais paulistas nas rodadas finais, em ordem invertida.