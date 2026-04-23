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Dúvida?
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Com dores no joelho, lateral é ausência em treino do Caxias para enfrentar o Ypiranga

Confronto pela quarta rodada será na próxima segunda-feira (27), às 20h, no Estádio Centenário

Eduardo Costa

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