Com dores no joelho, lateral é ausência em treino do Caxias para enfrentar o Ypiranga

Felipe Albuquerque é uma das contratações do Caxias para a sequência da temporada. Porthus Junior / Agencia RBS

O lateral-direito Felipe Albuquerque sentiu o joelho direito após o jogo contra o Volta Redonda, na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador está sendo monitorado pelo departamento médico e pela comissão técnica.

O lateral-direito foi ausência do treino de quarta-feira (22), última atividade aberta à imprensa antes do confronto da próxima rodada da Série C. O time grená só volta a campo na próxima segunda-feira (27), às 20h, diante do Ypiranga, no Centenário. Com isso, tem ainda mais alguns dias para recuperação.

A expectativa é de que Felipe Albuquerque retorne aos treinos nos próximos dias e fique à disposição. No entanto, caso não tenha condições, Vitor Gabriel é a alternativa para começar o confronto pela quarta rodada.