Com dois expulsos, técnico do Juventude ganha mais um desfalque para o clássico Ca-Ju 291

Zagueiro Marcos Paulo terá de cumprir Protocolo da CBF. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

O Juventude terá uma semana importante. Após três jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, o Verdão tem o Clássico Ca-Ju e a quarta rodada da Série B do Brasileirão. O time voltou aos treinos nesta segunda-feira (6) após a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, na Arena Castelão.

O técnico Maurício Barbieri não contará com o zagueiro Marcos Paulo para o compromisso diante do Caxias, válido pela Copa Sul-Sudeste. A partida ocorre nesta quarta-feira (8), às 18h, no Estádio Centenário.

O jogador foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo, no Ceará, após um choque de cabeça e assim foi acionado o protocolo de concussão da Confederação Brasileira de Futebol. Ele deve ficar afastado por cinco dias. Desta forma, o defensor fica à disposição somente na quinta-feira (9).

Substituto e mais desfalques

Sem Marcos Paulo, o substituto natural deveria ser Gabriel Pinheiro. Contudo, ele foi expulso no jogo diante do Novorizontino por jogada violenta. Scheffer e Bernardo disputam a posição. Quem também fica de fora é o volante Luan Martins, que recebeu vermelho por reclamação contra os paulistas.

Em crise técnica, o Juventude não deve poupar muitos jogadores para o compromisso contra o maior rival, apesar da competição ter ficado em terceiro plano para o Papo.

Pressionado, Barbieri terá mais um treino para definir o time do clássico. A última atividade ocorre nesta terça-feira (7), no período da manhã, no Centro de Treinamentos do clube. A tendência é de manutenção do esquema, com o que tem de melhor para encarar o Grená.