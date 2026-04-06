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Com dois expulsos, técnico do Juventude ganha mais um desfalque para o clássico Ca-Ju 291

Em crise técnica, Verdão encara o maior rival e terá somente mais um dia para definir o time que joga na quarta-feira (8) fora de casa

Tiago Nunes

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