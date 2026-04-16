CBF divulga datas e horários de mais quatro jogos do Caxias na Série C

Torcedor Grená já pode se preparar para os próximos confrontos. Porthus Junior / Agencia RBS

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada de mais quatro rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, o Caxias já pode se programar para os jogos da 6ª até a 9ª rodada da Terceira Divisão Nacional.

No dia 10 de maio, o Grená viaja para enfrentar a sensação do futebol brasileiro da região sul. Campeão Catarinense e na quinta fase da Copa do Brasil, o Barra será o adversário do Caxias, às 17h, em Santa Catarina.

Na rodada seguinte, o Grená recebe o Paysandu, no dia 17 de maio, às 16h, no Estádio Centenário. Logo na sequência, o time de Marcelo Cabo viaja para enfrentar o Maranhão. O jogo será às 19h30min, do dia 23 de maio. Na 9ª rodada, o Caxias enfrentará o Ituano, às 19h30min, no Estádio Centenário.

Com três pontos na Série C, o Caxias tem uma vitória e uma derrota na competição Nacional. A equipe ocupa a 12ª colocação e entra em campo no final de semana, sábado (18), às 18h15min, contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

SÉRIE C

6ª RODADA

10/5 - Domingo

17h - Barra x Caxias

7ª RODADA

17/5 - Domingo

16h - Caxias x Paysandu

8ª RODADA

23/5 - Sábado

19h30min - Maranhão x Caxias