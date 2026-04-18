Caxias repete roteiro fora de casa e perde para o Volta Redonda pela Série C do Brasileiro

O Caxias sofreu a segunda derrota fora de casa na Série C do Brasileiro. E com um roteiro semelhante ao da estreia contra o Brusque. Mesmo com o controle das ações em boa parte do jogo, o time grená desperdiçou chances e acabou derrotado pelo Volta Redonda por 1 a 0, na noite deste sábado (18), no Estádio Raulino de Oliveira.
O gol da partida, válida pela terceira rodada da competição nacional, foi marcado pelo colombiano Blanco, no segundo tempo. Com três pontos, o Grená segue na parte inferior da tabela, na 13ª colocação.
A equipe grená agora terá uma semana cheia para treinar. A próxima partida ocorre apenas na segunda-feira (27), às 20h, contra o Ypiranga, no Estádio Centenário, pela quarta rodada da competição nacional.
Em Volta Redonda, com o retorno dos titulares, preservados no meio da semana na Sul-Sudeste, a única novidade de Marcelo Cabo ficou por conta da manutenção de Vitor Feijão no ataque. E o jogo começou com o Caxias melhor e dominando as ações.
Na primeira chance, aos três minutos, Salatiel arriscou de fora da área e Felipe Avelino defendeu. O time da casa tentava assustar em cruzamentos para a área, mas sem levar perigo para Busatto.
Aos 12 minutos, Calyson tabelou com João Lucas e, na linha de fundo, cruzou para Salatiel, que desviou, mas sem conseguir colocar a bola na direção da meta. A partir daí, a partida ficou mais equilibrada, sem grandes chances de gol para os dois times.
Jean Victor teve a chance em cobrança de falta frontal para o Volta Redonda, mas o chute saiu longe do gol. A resposta do Grená veio aos 30 minutos. Ianson cruzou da intermediária e Vitor Feijão antecipou o defensor e cabeceou forte rente à trave. Por pouco, o primeiro gol não saiu.
O jogo perdeu em qualidade nos minutos seguintes e a nova chance só saiu aos 42 minutos. Lucas Adell arriscou da intermediária e assustou Busatto, que voou e viu a bola passar perto do travessão. Foi a última oportunidade de um jogo morno na primeira etapa.
GOL DE CABEÇA
Sem mudanças nos dois times, a segunda etapa começou com o Caxias novamente com mais posse de bola. Porém, faltava o acerto na construção ofensiva.
Aos 10 minutos, Breno Santos aproveitou rebote e chutou, com desvio, na rede pelo lado de fora. Na cobrança de escanteio, em jogada ensaiada, Maurício dominou na segunda trave e cruzou para o meio, mas Feijão, livre, perdeu um gol incrível.
O Caxias dominava e, aos 12, Felipe Albuquerque arriscou da intermediária e a bola passou perto da trave. Só que depois de cometer tantos erros no ataque, a defesa grená vazou. Felipe Albuquerque cometeu falta boba na ponta esquerda do ataque carioca. Na cobrança de Luciano Naninho, ele colocou na área e o colombiano Blanco, livre, cabeceou para fazer 1 a 0.
Em desvantagem, Marcelo Cabo promoveu as três primeiras mudanças na equipe, com Marcelo Freitas, Matheus Anjos e Jonathan Ribeiro nas vagas de Breno Santos, João Lucas e Vitor Feijão.
Só que quem teve nova chance, aos 27, foi o Volta Redonda, quando Busatto salvou em chute de Romarinho. A partir dos 30 minutos, o Caxias retomou o controle territorial, mas novamente sem conseguir concluir bem as jogadas. Nas últimas trocas de Cabo, os atacantes Felipe Rangel e Luis Miguel ingressaram nas vagas de Matheus Nunes e Calyson.
Mesmo com quatro atacantes em campo, o Caxias não teve qualidade ou força para sequer levar perigo ao gol de Felipe Avelino. Nos acréscimos, Romarinho ainda acertou a trave, na chance de ampliar. O Grená saiu novamente derrotado fora de casa.
FICHA TÉCNICA
Série C do Brasileiro - 3ª rodada
Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Volta Redonda 1x0 Caxias
Volta Redonda
Felipe Avelino; Pedro Costa, Lucas Adell, Alan Ferreira e Jean Victor; Bruno Barra, Wagninho, Luciano Naninho (Dener, 32/2º); Kauã Souza (Romarinho, 19/2º), Marquinhos (Juninho, 32/2º) e Rafael Furtado (Blanco, 6/2º). Técnico: William de Mattia.
Caxias
Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos (Marcelo Freitas, 26/2º), Matheus Nunes (Felipe Rangel, 36/2º) e João Lucas (Matheus Anjos, 26/2º); Calyson (Luis Miguel, 36/2º), Vitor Feijão (Jonathan Ribeiro, 26/2º) e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Gols: Blanco (V), aos 23min, no segundo tempo.
Amarelos: Rafael Furtado, Jean Victor (V); Breno Santos, Salatiel, Maurício, Ianson, Marcelo Cabo (C).
Árbitro: Paulo José Souza Mourão, auxiliado por Elson Araújo da Silva e Rafael Costa Pinheiro (trio maranhense).