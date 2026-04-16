Caxias perde para o Avaí e sofre primeira derrota na Copa Sul-Sudeste

Time caxiense não conseguiu manter o bom desempenho dos últimos jogos. Anderson Prebianca / SER Caxias,Divulgação

Acabou a invencibilidade do Caxias na Copa Sul-Sudeste. Com um time misto e apenas quatro titulares iniciando a partida, o Grená jogou pouco e perdeu para o Avaí por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, na Ressacada, em Florianópolis.

Jamerson marcou o único gol do jogo, válido pela quarta rodada da competição. Com sete pontos, o Caxias caiu para a terceira colocação do Grupo A e volta a jogar pelo torneio apenas no dia 30, contra o Volta Redonda, no Centenário.

Curiosamente, as equipes se enfrentam antes pela Série C do Brasileiro, neste sábado (18), às 18h15min, no Raulino de Oliveira.

Em Santa Catarina, Marcelo Cabo mudou o time em sete posições, promovendo a estreia de Vitor Gabriel na lateral direita e trocando por completo o trio ofensivo. Mesmo com tantas alterações, o Caxias começou a partida mostrando que não iria apenas se defender.

Em um duelo franco e com as duas equipes utilizando times alternativas, o roteiro foi de muitos erros na construção ofensiva e poucas chances de gol.

O Avaí levou algum perigo em uma cobrança de falta em dois cabeceios de Avenatti, sem a direção do gol. O Grená cercava a área adversária, mas pecava no momento do último passe ou da finalização.

A melhor chance foi dos donos da casa, em chute de fora da área de Jamerson, com desvio na marcação. A bola passou perto da trave de Busatto.

GOL NO INÍCIO

Depois de uma primeira etapa sem grandes emoções, o Caxias voltou do intervalo sem mudanças. No primeiro chute em direção ao gol da equipe grená, João Lucas tentou a batida colocada, mas ficou fácil para o goleiro Igor.

Aos sete, Sorriso fez jogada individual pela ponta esquerda, passou por Vitor Gabriel e cruzou rasteiro para Jamerson desviar na pequena área e fazer 1 a 0.

Na tentativa de mudar o cenário da partida, o técnico Marcelo Cabo promoveu três mudanças na equipe, com as entradas de Matheus Nunes, Matheus Anjos e Salatiel nas vagas de Breno Santos, João Lucas e Felipe Rangel. Mas, depois de uma série de erros defensivos, foi o Avaí quem levou perigo. Sorriso arriscou a finalização da entrada da área e a bola acertou a trave.

A resposta veio na mesma moeda. Após um latereio de Vitor Gabriel para a área, Salatiel desviou para trás e Jonathan Ribeiro bateu de primeira. A bola raspou no travessão e saiu. Aos 35, em outra jogada de dúvida da defesa grená, Isaías, que estava caído no gramado, desviou de pé direito e a bola passou raspando a trave.

Nos minutos finais, o Caxias pressionou em busca do empate e teve a melhor oportunidade nos acréscimos. Aos 50, Jonathan Ribeiro ganhou na ponta direita, cruzou e Salatiel desviou cruzado, mas a bola saiu ao lado da trave.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste - 4ª rodada

Ressacada, em Florianópolis

Avaí 1x0 Caxias

Avaí

Igor Bohn; Wesley Gasolina, Guilherme Aquino, Jefferson Maciel (João Maistro, 20/2º) e Quaresma (DG, int.); Del Piage (Hyan, int.), Zé Ricardo e Jamerson (Gabriel, 33/2º); Cristiano, Sorriso e Felipe Avenatti (Isaías, 29/2º). Técnico: Cauan de Almeida.

Caxias

Busatto; Vitor Gabriel, Ianson, Moraes (Windson, 41/2º) e Victor Sá; Breno Santos (Matheus Nunes, 17/2º), Marcelo Freitas e João Lucas (Matheus Anjos, 17/2º); Jonathan Ribeiro, Felipe Rangel (Salatiel, 17/2º) e Vitor Feijão (Calyson, 32/2º). Técnico: Marcelo Cabo.

Gol: Jamerson (A), aos 7min, no segundo tempo.

Amarelos: Del Piage, Guilherme Aquino, Sorriso (A); Jonathan Ribeiro (C).



