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Ca-Ju 291
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Caxias marca no início, vence o Juventude e derruba tabu de sete anos no clássico

Jogo foi válido pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. Equipe alviverde utilizou equipe alternativa, enquanto o time grená teve a sua formação titular

Maurício Reolon

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