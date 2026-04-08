Caxias marca no início, vence o Juventude e derruba tabu de sete anos no clássico

Atacante grená comemora o gol do clássico no Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias deu fim ao tabu de sete anos e venceu o rival Juventude por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Centenário, pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste. Gaspar marcou o gol do clássico, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Grená fica com sete pontos no Grupo A e está dentro da zona de classificação. Já o Ju ainda está zerado, na lanterna da chave B.

No final de semana, os dois times têm compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (11), na Série B, o Juventude recebe o Goiás, às 16h, no Alfredo Jaconi. No domingo (12) é a vez do Caxias fazer sua estreia em casa na Série C, diante do Confiança-SE, às 17h.

No clássico 291, o Grená foi a campo com força máxima, com o mesmo time que estreou na Terceira Divisão, diante do Brusque. Já o Alviverde escalou uma formação alternativa, com o zagueiro Messias sendo o único titular em campo.

A partida iniciou com o time grená buscando impor seu ritmo, mas com muitos erros de lado a lado. Na primeira chegada de maior perigo, aos 10 minutos, o Caxias abriu o placar. Matheus Nunes cruzou do lado direito e encontrou Gaspar nas costas de Nathan Santos. O atacante levou a melhor e o cabeceio encobriu Pedro Rocha, que não alcançou: 1 a 0.

Na tentativa de resposta do Ju, Allanzinho teve a chance de finalizar no rebote do escanteio, mas o chute saiu torto. Aos 13, nova chegada do Caxias. Depois de cruzamento de Felipe Albuquerque para a área, a bola passou entre três jogadores e ficou limpa para Maurício, que bateu sobre a meta.

Aos poucos, o Juventude tentava mostrar um maior volume ofensivo, mas continuava com dificuldades no meio-campo, com a dupla Léo Índio e Iba Ly. Em uma das chegadas, Allanzinho arriscou de fora da área, aos 19, mas Busatto fez defesa segura.

O Caxias era mais perigoso e, aos 23, depois de cruzamento de Breno Santos, Salatiel e João Lucas tiveram a chance de finalizar, mas foram bloqueados pela zaga do Ju. Em outro erro defensivo de Nathan Santos, João Lucas quase ampliou em chute colocado rente à trave.

Aos 47, em bela triangulação pelo centro do gramado, João Lucas serviu Salatiel, que driblou o primeiro marcador e só não fez o segundo do Caxias porque Schaffer bloqueou o chute rasteiro.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Caxias teve Grigor na vaga de Breno Santos. No Ju, mesmo time. Antes do primeiro minuto, Calyson recebeu na área e bateu cruzado do pé direito, mas ninguém apareceu para completar para a rede.

Aos nove, a melhor chance da equipe alviverde surgiu em um belo passe de Ray Breno para Safira. O atacante poderia finalizar direto, mas optou pelo passe cruzado e Allanzinho, sem goleiro, errou o domínio e não bateu para o gol, quase na pequena área.

Na resposta, o Caxias chegou em chute de longe de Matheus Anjos, que havia entrada há poucos minutos. Pedro Rocha espalmou sobre a meta. Já com Rodrigo Sam e Fábio Lima em campo, o Juventude continuava com muitas dificuldades de criar no ataque. Já os donos da casa, mesmo com algum espaço no contra-ataque, não encontrava o caminho do segundo gol.

A partir de novas mudanças, o controle grená se estabeleceu ainda mais. O Ju só conseguia chegar na individualidade dos garotos. Aos 30, Carlinhos driblou dois marcadores e arriscou de muito longe. Busatto fez boa defesa.

O Caxias chegou forte aos 33, com passe de Matheus Anjos entre os zagueiro do Ju para Salatiel. O atacante finalizou, a bola desviou na zaga e passou sobre a meta. Marcelo Freitas ainda teve outra chance para ampliar, mas finalizou sobre o gol.

Já na reta final da partida, aos 44 minutos, Fábio Lima foi expulso após falta violenta em Jhonatan Ribeiro. Com um a mais em campo, o Caxias soube controlar a partida.

Na última chance do jogo, aos 52 minutos, Busatto salvou o Grená após lançamento para a área e erro do jogador alviverde na finalização.

FICHA TÉCNICA

Copa Sul-Sudeste - 3ª rodada

Caxias 1x0 Juventude

Estádio Centenário

Caxias

Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto (Victor Sá, 24/2º); Breno Santos (Grigor, int.), Matheus Nunes e João Lucas (Matheus Anjos, 11/2º); Calyson (Jhonatan Ribeiro, 24/2º), Gaspar (Marcelo Freitas, e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.

Juventude

Pedro Rocha; Schaffer, Messias (Rodrigo Sam, 14/2º) e Titi; Nathan Santos (MP, 23/2º), Léo Índio, Iba Ly (Davi Góes, 23/2º), Ray Breno e Allanzinho (Scatolin, 35/2º); Carlinhos e Safira. Técnico: Maurício Barbieri.

Gols: Gaspar (C), aos 10min, no primeiro tempo.

Expulsão: Fábio Lima (J).

Amarelos: Calyson, Grigor, Salatiel (C); Alisson Safira, Rodrigo Sam, Davi Góes (J).



