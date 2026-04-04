Caxias leva virada do Brusque e perde na estreia da Série C do Brasileiro

Equipe grená jogou melhor, mas sofreu com os erros da defesa. Vitor Soccol / SER Caxias, Divulgação

Na estreia na Série C do Brasileiro, que é considerada o principal objetivo da temporada, o Caxias jogou melhor do que o adversário, mas pagou caro pelos erros defensivos. O resultado: foi derrotado pelo Brusque por 2 a 1, de virada, em Santa Catarina.

O duelo deste sábado (4) teve o Grená abrindo o placar com João Lucas, mas Héber e Álvaro, ex-atacante do time grená, garantiram o triunfo dos catarinenses.

O segundo compromisso da equipe de Marcelo Cabo na Série C será no domingo (12), às 17h, contra o Confiança-SE, no Estádio Centenário. Antes, na quarta-feira (8), tem clássico Ca-Ju, às 18h, no mesmo palco, pela terceira rodada da Copa Sul-Sudeste.

Na estreia da Série C, o time de Marcelo Cabo teve a dupla de ataque como novidade: Gaspar e Salatiel. No Augusto Bauer, a primeira chegada foi dos donos da casa. Davi Gabriel recebeu na entrada da área e finalizou cruzado para fora.

O Grená respondeu aos oito minutos, em chute de João Lucas, de fora da área, com desvio na marcação. Melhor em campo, o Caxias abriu o placar aos 16 minutos. Após lindo lançamento de Felipe Albuquerque nas costas da defesa, Calyson entrou na área e rolou para o meio, onde João Lucas só teve o trabalho de rolar para o gol: 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o Grená passou a controlar as ações, diante de um Brusque que tinha dificuldades para criar ofensivamente. Aos 28, em outra jogada bem trabalhada do Caxias, Felipe Albuquerque finalizou de fora da área e Matheus Nogueira fez defesa segura.

Aos 36, mais uma chegada grená, desta vez com Gaspar. O atacante bateu da entrada da área, sobre o gol. O Brusque só foi levar algum perigo em finalização de Gazão, de longe, que passou por cima da meta de Busatto.

Em um jogo controlado, o Caxias cedeu o empate em um erro bisonho de Maurício. Aos 44 minutos, o lançamento de Petterson parecia controlado pelo zagueiro, que errou o passe para o goleiro e deu um presente para Héber ficar cara a cara com Busatto e finalizar no canto: 1 a 1.

NOVA FALHA E VIRADA DO BRUSQUE

Sem mudanças na formação que iniciou a partida, o Caxias voltou repetindo o controle da partida. Aos seis minutos, após receber passe de Roberto, Gaspar driblou o marcador dentro da área e bateu de pé esquerdo no canto, obrigando o goleiro Matheus Nogueira a fazer grande defesa.

Aos 14, depois de uma cobrança de escanteio na segunda trave, a bola ficou limpa para Calyson, que bateu firme e parou em outra intervenção de Matheus. Três minutos depois, em uma trapalhada da defesa catarinense, Matheus Nogueira evitou o escanteio e deu a bola para João Lucas, que tocou de primeira. A bola bateu na trave, correu pela linha e saiu no lado oposto.

Mais uma vez, o Grená era melhor no jogo e desperdiçava oportunidades. E, como quem não faz leva, o Brusque virou o jogo aos 22 minutos. Logo depois das entradas de Luís Miguel e Matheus Anjos no time grená, os donos da casa chegou ao gol.

Adrianinho deu drible desconcertante em Roberto, passou como quis por Maurício e rolou para o meio, onde Álvaro, ex-Caxias, estava bem posicionado para fazer o 2 a 1.

Na busca pelo empate, Marcelo Cabo colocou Felipe Rangel e Marcelo Freitas nas vagas de Calyson e Matheus Nunes. Aos 33, veio a grande chance. Matheus Anjos recebeu de Salatiel, limpou a marcação e chutou firme no canto, mas parou na trave. No rebote, Marcelo Freitas fez o gol, mas estava impedido.

Os minutos finais foram de ataque contra defesa. Aos 42, depois de escanteio cobrado por Matheus Anjos, a bola ficou limpa para Luís Miguel chutar colocado para fora. Foi a última chance do Grená na partida.

FICHA TÉCNICA

Série C do Brasileiro - 1ª rodada

Estádio Augusto Bauer

Brusque x Caxias

BRUSQUE

Matheus Nogueira; Jeferson, Alisson Cassiano, Cipriano e Davi Gabriel (Raimar, 35/2º); Alex Paulino (Bernardo, int.), Jonatan Lucca e João Martins (Adrianinho, int.); Petterson (Rafael, 40/2º), Gazão e Héber (Álvaro, 3/2º). Técnico: Higo Magalhães.

CAXIAS

Busatto; Felipe Albuquerque (Jonathan Ribeiro, 39/2º), Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes (Marcelo Freitas, 27/2º) e João Lucas (Matheus Anjos, 21/2º); Calyson (Felipe Rangel, 27/2º); Gaspar (Luís Miguel, 21/2º) e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo