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Caxias leva virada do Brusque e perde na estreia da Série C do Brasileiro

Mesmo com boa atuação e controle do jogo em boa parte do confronto, equipe grená pagou pelos erros individuais

Maurício Reolon

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