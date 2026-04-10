Caxias inicia venda de ingressos para festa de aniversário de 91 anos do clube

Caxias completa 91 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias completa 91 anos de história nesta sexta-feira (10) e prepara uma comemoração especial para celebrar a data ao lado do seu torcedor. O clube grená anunciou a realização de um jantar festivo em uma noite de confraternização.

O evento de aniversário será realizado no dia 24 de abril, às 19h35min, no Salão Paroquial Santa Catarina. O jantar contará com um cardápio típico, composto por macarrão caseiro, galeto, salsichão, maionese, salada mista, pão e vinho, valorizando a gastronomia tradicional da região.

Os ingressos já estão à venda na Loja Bravo 35, com valores de R$ 100,00 para adultos e R$ 50,00 para crianças de 4 a 12 anos. Crianças de até 3 anos não pagam. As entradas são limitadas, e a organização recomenda a compra antecipada para garantir presença no evento.