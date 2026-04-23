Caxias inicia venda de ingressos para duelo com o Ypiranga

Grená foi eliminado para o Canarinho nas quartas de final do Gauchão 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Na próxima segunda-feira (27), o Caxias volta a campo no Estádio Centenário. Pela quarta rodada da Série C, o Grená enfrenta o Ypiranga, a partir das 20h.

A direção grená iniciou a venda de ingressos para a partida, com valores de R$ 50 (arquibancada), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 60 (social e cadeiras). Todos os torcedores devem fazer o cadastramento facial no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias para acessar ao estádio.

Através da iniciativa "Futuro Grená", jovens de 12 a 18 anos incompletos podem acompanhar os jogos de forma gratuita. Para o acesso, é necessário cadastro e registro de reconhecimento facial, realizados na Sala de Sócios.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x Ypiranga

4ª rodada da Série C 2026

Segunda-feira (27) — 20h

Estádio Centenário

— Planos de sócio: a partir de R$30;

— Ingressos antecipados e no dia do jogo:

Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);

Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);

Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).

— Informações para acesso ao estádio:

Abertura dos portões: 18h;

Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);

O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

— Pontos de venda: