Caxias inicia venda de ingressos para duelo com o Ypiranga

Na próxima segunda-feira (27), o Caxias volta a campo no Estádio Centenário. Pela quarta rodada da Série C, o Grená enfrenta o Ypiranga, a partir das 20h.
A direção grená iniciou a venda de ingressos para a partida, com valores de R$ 50 (arquibancada), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 60 (social e cadeiras). Todos os torcedores devem fazer o cadastramento facial no site da Minha Entrada ou no aplicativo de sócios da S.E.R. Caxias para acessar ao estádio.
Através da iniciativa "Futuro Grená", jovens de 12 a 18 anos incompletos podem acompanhar os jogos de forma gratuita. Para o acesso, é necessário cadastro e registro de reconhecimento facial, realizados na Sala de Sócios.
Confira abaixo o serviço de jogo completo:
Caxias x Ypiranga
4ª rodada da Série C 2026
Segunda-feira (27) — 20h
Estádio Centenário
— Planos de sócio: a partir de R$30;
— Ingressos antecipados e no dia do jogo:
- Arquibancada: R$50 (mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 25* (mandante e visitante);
- Social e cadeiras: R$ 60 (mandante).
— Informações para acesso ao estádio:
- Abertura dos portões: 18h;
- Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);
- O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;
- Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);
- Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.
- *Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
— Pontos de venda:
- Site Minha Entrada
- Loja Bravo 35
- Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio)
- Loja RA Homem (Centro)
- Lounge Personnalite
- Aver Barbershop