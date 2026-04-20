Caxias ganha semana de treinos até receber o embalado Ypiranga pela Série C 

Marcelo Cabo reiterou necessidade de trabalhar o sistema ofensivo da equipe. PH Almeida / Boa Vista/Divulgação

Depois de uma semana em que teve que poupar mais de meio time no duelo válido pela Copa Sul-Sudeste, priorizando a partida contra o Volta Redonda, pela Série C, o Caxias, enfim, ganhou um período de descanso. A equipe só voltará a campo na segunda-feira (27), no Estádio Centenário, diante do Ypiranga.

Momento para o técnico Marcelo Cabo ajustar, sobretudo, o sistema ofensivo da equipe. Uma vez que na derrota no Rio de Janeiro — assim como na estreia em Brusque — o time repetiu os mesmos problemas. Controlou o jogo, mas não foi efetivo e viu os adversários levarem a melhor.

— Agora é trabalhar a semana, descansar. Tivemos seis dias fora de casa, precisamos recuperar os atletas. E ir forte, fazer nosso dever de casa diante do Ypiranga — adiantou o treinador do Caxias.

Mesmo perdendo dois dos três duelos disputados pela Série C, Marcelo Cabo garantiu que sua equipe está agradando pelo desempenho.

— Eu tenho convicção de que a gente está no caminho certo porque quando você tem esse volume, você cria, você está muito mais perto da vitória. E o restante a gente vai trabalhar essa semana para que os erros que cometemos de acabamento, de finalização, de último passe, vamos potencializar para que possamos aproveitar melhor esse volume de jogo — garantiu o comandante grená.

A boa notícia para o próximo duelo será a volta do atacante Gaspar. Depois que marcou o gol da vitória grená no Ca-Ju 291, o jogador cumpriu três jogos de suspensão por uma expulsão no ano passado, pelo Avaí, mas voltará ao time na segunda.

Canarinho chega invicto

Diferente do Caxias, o Ypiranga conseguiu traduzir em gols o desempenho em campo nas primeiras rodadas da Série C. O time está invicto, com sete pontos, quatro a mais do que o Caxias.

No fim de semana, no Colosso da Lagoa, mesmo sem um treinador efetivado após a saída de Raul Cabral para o Figueirense, o Canarinho não teve dificuldades para golear o Anápolis por 3 a 0.