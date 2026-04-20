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Caxias ganha semana de treinos até receber o embalado Ypiranga pela Série C 

Após nova derrota fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, equipe de Marcelo Cabo só voltará a campo na segunda-feira (27)

Rafael Rinaldi

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