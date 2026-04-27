Caxias fecha 2025 com patrimônio negativo, mas reduz prejuízo em relação a 2024

Segundo demonstrativo contábil, volume de dívidas do Caxias supera o patrimônio total. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias divulgou seu balanço contábil auditado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. O total de ativos é de aproximadamente R$ 5,8 milhões. Esse valor representa a soma de todos os bens e direitos do clube, incluindo caixa, valores a receber e patrimônio imobilizado, como estruturas e equipamentos esportivos.

Do outro lado do balanço, o clube acumula obrigações financeiras relevantes, com passivo circulante de R$ 23,2 milhões, que concentra dívidas de curto prazo, e passivo não circulante de R$ 3,6 milhões, referente a compromissos de longo prazo.

Entre os principais itens de dívida destacam‑se obrigações parceladas no valor de pouco mais de R$ 9 milhões, adiantamentos de clientes de R$ 8,8 milhões e empréstimos e financiamentos que somam R$ 3,4 milhões.

O balanço aponta ainda um patrimônio líquido negativo de quase R$ 21 milhões, reflexo do acúmulo histórico de déficits do clube. Esse indicador significa que, mesmo considerando todos os bens e direitos, o volume de dívidas supera o patrimônio total, exigindo atenção permanente da gestão financeira e dependência de receitas futuras para manter o equilíbrio operacional.

No resultado do exercício, o Caxias registrou déficit de quase R$ 512 mil em 2025, e isso indica que as despesas superaram as receitas no período. Apesar do novo déficit, o resultado de 2025 foi melhor que o de 2024, que foi de quase R$ 1,7 milhão.

As principais linhas de gastos continuam sendo a folha salarial do futebol e da administração, encargos trabalhistas e previdenciários, custos operacionais e manutenção da estrutura do clube.

Conclusão do Demonstrativo

O relatório de auditoria destaca incerteza relevante sobre a continuidade operacional da Sociedade, devido ao patrimônio líquido negativo, elevado passivo de curto prazo e déficit registrado em 2025.

Apesar disso, o clube adotou medidas em 2026 para tentar reverter o quadro, como renegociação com patrocinadores, ações de marketing, busca de recursos na Timemania e controle rigoroso de gastos.

A auditoria concluiu que as demonstrações contábeis estão adequadamente apresentadas e manteve a opinião sem modificação, detalhando as responsabilidades da administração, da governança e dos auditores.

Balanço financeiro – Caxias (Exercício 2025)

Ativos (o que o clube tem)

Total do Ativo: R$ 5.816.292,71

Ativo Circulante (curto prazo): R$ 781.839,19

Caixa e equivalentes de caixa: R$ 146.927,22

Créditos e valores a receber: R$ 327.554,18

Estoques: R$ 307.357,79



Caixa e equivalentes de caixa: Créditos e valores a receber: Estoques: Ativo Não Circulante (longo prazo): R$ 5.034.453,52

Imobilizado (bens como estádio, estruturas e equipamentos): R$ 5.034.453,52

Dívidas e obrigações (o que o clube deve)

Total do Passivo: R$ 5.816.292,71

Passivo Circulante (curto prazo): R$ 23.210.742,50



Obrigações parceladas: R$ 9.074.232,16

Adiantamentos de clientes: R$ 8.870.924,70

Empréstimos e financiamentos: R$ 3.413.632,67



Adiantamentos de clientes: Empréstimos e financiamentos: Passivo Não Circulante (longo prazo): R$ 3.572.365,24

Patrimônio líquido

Patrimônio Líquido total: – R$ 20.966.815,03

Valor negativo indica que as dívidas superam os bens e direitos do clube

Resultado do exercício

Resultado de 2025: Déficit de R$ 511.781,82

Significa que, no ano, as despesas foram maiores do que as receitas

