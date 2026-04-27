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Caxias fecha 2025 com patrimônio negativo, mas reduz prejuízo em relação a 2024

Clube divulgou seu balanço contábil auditado do exercício encerrado em 31 de dezembro do ano passado. Os números indicam que as dívidas superam os bens e direitos da entidade

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