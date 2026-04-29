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Caxias do Sul terá corrida de rua noturna da Unimed Serra Gaúcha em dezembro

A largada e chegada serão no Largo da Estação Férrea. Com vagas limitadas em 900 atletas, as inscrições iniciam no dia 11 de maio

Eduardo Costa

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