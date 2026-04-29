Caxias do Sul terá corrida de rua noturna da Unimed Serra Gaúcha em dezembro

Doutor Lisandro Pavan, vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, no evento de lançamento. Camila Ruzzarin / MCom Comunicação / Divulgação

Caxias do Sul terá uma corrida de rua noturna. A prova acontecerá no dia 12 de dezembro e será realizada pela Unimed Serra Gaúcha. A largada e chegada serão no Largo da Estação Férrea. Com vagas limitadas em 900 atletas, as inscrições iniciam no dia 11 de maio. O lançamento oficial da prova aconteceu nesta terça-feira (28) na Secretaria Municipal da Cultura.

A primeira edição da Corrida Noturna Unimed terá percursos de 5 km e 10 km. A largada está prevista para às 20h.

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— A Unimed Serra Gaúcha tem esse compromisso de cuidar das pessoas, de prevenção de saúde e a corrida. E esporte é uma ferramenta de transformação e de prevenção. Então, resolvemos trazer essa ideia de trazer os corredores, de trazer os atletas para esse evento que une não só a corrida como o esporte, mas um congraçamento com uma experiência diferente aqui, uma experiência noturna, uma experiência no centro da cidade — comentou o Doutor Lisandro Pavan, vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, e corredor amador.

O percurso passa pelas Rua Coronel Flores, acessando a Os Dezoito do Forte e, na sequência, a Via Decoratta. O trajeto segue pela Rua Sinimbu até a Rua Treze de Maio, retornando pela Os Dezoito do Forte até o ponto de chegada, também no Largo da Estação Férrea. Quem correr os 10km, fará duas voltas.

A prova oferece duas modalidades. O pacote UniEssencial inclui kit com camiseta, ecobag, bandana tubular e medalha de participação. Também é possível optar pelo UniPremium, que tem itens adicionais, como mochila e meia esportiva, além de acesso a um lounge exclusivo com serviços de gastronomia, banheiros reservados e área com vista privilegiada do evento.

Na primeira modalidade, os valores variam conforme o lote: R$ 180 no primeiro lote, R$ 190 no segundo e R$ 200 no último. Já a segunda terá lote único no valor de R$ 350. Em ambos, as vagas são limitadas. Pessoas com Deficiência (PcD) e idosos têm desconto de 50% na inscrição.

Categoria específica

Nesta edição, haverá também categoria específica para PcD (Pessoa com Deficiência), que inclui: deficiência visual (cegueira total ou baixa visão, com possibilidade de atleta-guia); deficiência auditiva (surdez parcial ou total); e deficiência intelectual (limitação intelectual permanente).

A premiação inclui os cinco primeiros atletas, feminino e masculino, nas categorias: geral, PcD e público médicos cooperados/funcionários Unimed Serra Gaúcha. Também serão premiados por idade (por faixa etária, de 10 em 10 anos), os cinco primeiros colocados, feminino e masculino.

— Às vezes as pessoas perguntam assim, o que tu mais ganha correndo? O que eu mais ganho são as pessoas que a gente incentiva a praticar, que começam a praticar esporte. E a ideia foi justamente essa também, trazer dois percursos de 5 e 10, para ser bastante democrático, para que toda pessoa possa participar, inclusive uma categoria PCD. Então é uma corrida que além de ser um evento fantástico, vai ser um evento inclusivo — finalizou Lisandro Pavan.