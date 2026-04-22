Caxias do Sul sedia 11ª Copa de Saltos Hípica da Serra

Evento entrou para o calendário oficial da cidade. Tássia Maieski / Divulgação

Neste final de semana, Caxias do Sul será sede da 11ª Copa de Saltos Hípica da Serra. A competição de hipismo e equitação reunirá mais de 120 atletas na Hípica da Serra, em Ana Rech.

Um dos principais torneios do hipismo gaúcho, a programação inicia às 9h e seguirá até às 18h, com entrada gratuita ao público. O torneio é válido como uma das etapas oficiais da Copa Gaúcha, com resultados que influenciam na classificação do ranking estadual.

Cavaleiros e amazonas de diferentes municípios do Rio Grande do Sul, disputam em categorias de aspirantes à principal. O roteiro inclui provas com obstáculos que variam de 40cm a 1.30m de altura, com tempo determinado e penalidades a cada erro.

Em 2026, a competição passou a fazer parte do calendário oficial de eventos de Caxias do Sul, com lei sancionada pelo prefeito Adiló Didomenico. A proposta feita pela vereadora Marisol Santos foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores.

— É uma grande honra uma cidade como Caxias do Sul ter em seu calendário uma competição como essa. A ação da vereadora Marisol e demais vereadores faz todo o “mundo hípico” vibrar. É um grande reconhecimento, além de impulsionar muito a divulgação do nosso esporte. Estou muito emocionada — celebrou Anette Titton De Carli, proprietária da Hípica da Serra.