Caxias do Sul Basquete enfrenta o Brasília para seguir vivo nos playoffs do NBB

Tudo ou nada. O Caxias do Sul Basquete volta à quadra nesta quinta-feira (30), às 20h15min, para um confronto decisivo pelos playoffs do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe comandada por Rodrigo Barbosa enfrenta o Brasília, na Arena Nilson Nelson, pelo quarto jogo da série, precisa vencer para evitar a eliminação e seguir na disputa.
Após sair atrás no confronto com duas derrotas, por 73 a 64 e 78 a 70, o time da Serra reagiu no terceiro duelo e conquistou uma vitória apertada por 66 a 63. O resultado manteve o Caxias Basquete vivo na série e mostrou poder de reação mesmo atuando fora de casa.
O resultado positivo também prorrogou, ao menos por mais uma partida, a aposentadoria do ala norte-americano Shamell. Experiente, o jogador foi um dos destaques do último jogo, com 19 pontos, além de quatro rebotes e três assistências, alcançando 17 de eficiência.
Para continuar sonhando com a classificação à próxima fase do NBB, o Caxias precisa repetir o desempenho e vencer novamente o Brasília. Em caso de vitória, a série ficará empatada e será decidida no quinto e último confronto, marcado para sábado (2), novamente na Arena Nilson Nelson.
Playoffs - Brasília (4º) x (13º) Caxias
- Jogo 1 – Brasília 73x64 Caxias – Arena Nilson Nelson – Xsports
- Jogo 2 – Caxias 70x78 Brasília – Sesi – YouTube NBB
- Jogo 3 – Caxias 66x63 Brasília – Sesi – YouTube NBB
- Jogo 4 – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson –
- Jogo 5* – 2/5 (sábado) – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson (se necessário)