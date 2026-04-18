Caxias do Sul Basquete enfrenta o Brasília nos playoffs do NBB 2025/2026

Caxias Basquete, do armador Fabrizzio, enfrentará o Brasília. Porthus Junior / Agencia RBS

A fase classificatória do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/2026 está encerrada. A competição entra agora em seu momento mais decisivo. Com o início dos playoffs pelas oitavas de final, o Caxias do Sul Basquete já sabe quem terá pela frente na busca por uma vaga nas quartas: o adversário será o Brasília.

De acordo com o regulamento do campeonato, os oito melhores colocados da primeira fase enfrentam os oito seguintes, em confrontos definidos pela classificação geral — o líder encara o 16º, o segundo pega o 15º e assim por diante. A série entre Caxias e Brasília começa no Distrito Federal, na quarta-feira, dia 22, às 20h, com os dois jogos seguintes programados para o Ginásio do Sesi, nos dias 25 (sábado, às 17h) e 27 (segunda-feira, 19h30min).

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Assim como nas demais etapas do mata-mata, as oitavas de final serão disputadas em séries melhor de cinco partidas. O modelo mantém o padrão tradicional do NBB: as equipes com melhor campanha fazem o primeiro jogo como mandantes, depois atuam duas vezes como visitantes, e, se necessário, decidem os jogos quatro e cinco novamente em casa.

Na fase inicial do torneio, o Caxias do Sul Basquete terminou na 13ª colocação, somando 17 vitórias e 21 derrotas, com aproveitamento de 46,8%. Já o Brasília teve uma campanha consistente e fechou a etapa classificatória em quarto lugar, com 28 triunfos e apenas 10 resultados negativos, alcançando 73,7% de aproveitamento.

Na primeira fase, os dois times se enfrentaram com duas vitórias do Brasília: 77 a 65 e 96 a 64.

Brasília (4º) x (13º) Caxias

Jogo 1 – 22/4 (quarta-feira), 20h – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – Xsports

Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – Xsports Jogo 2 – 25/4 (sábado), 17h – Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB

Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB Jogo 3 – 27/4 (segunda-feira), 19h30 – Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB

Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB Jogo 4* – 30/4 (quinta-feira) – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – a definir

– Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – a definir Jogo 5* – 2/5 (sábado) – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – a definir

*Se necessário

Playoffs - oitavas de final