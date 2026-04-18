Esportes

Oitavas de final
Notícia

Caxias do Sul Basquete enfrenta o Brasília nos playoffs do NBB 2025/2026

A série começa fora de casa, na quarta-feira (22), às 20h. Os dois jogos seguintes estão programados para o Ginásio do Sesi, nos dias 25 e 27

Eduardo Costa

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