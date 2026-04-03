Esportes

Peleia serrana
Notícia

Caxias começa venda de ingressos para Clássico Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste

Ingressos para o clássico Ca-Ju custam a partir de R$ 50, com reconhecimento facial obrigatório para entrada no estádio

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS