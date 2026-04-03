Caxias começa venda de ingressos para Clássico Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste

Segundo Ca-Ju do ano será no Estádio Centenário. Porthus Junior / Agencia RBS

Na próxima quarta-feira (08), Caxias e Juventude se enfrentam pela Copa Sul-Sudeste, às 18h. O Clássico Ca-Ju, no Estádio Centenário, será válido pela 3ª rodada da competição nacional.

O Caxias já iniciou a venda de ingressos para o confronto, com o valor de R$ 50,00 para a arquibancada tanto para torcida mandante quanto visitante. O clube ressalta que os torcedores devem fazer o cadastramento facial no site da Minha Entrada ou direto no aplicativo do Caxias para acessar ao estádio.

A promoção “Futuro Grená” também segue. Crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro e registro de reconhecimento facial realizados na Sala de Sócios.

Confira abaixo o serviço de jogo completo:

Caxias x Juventude

3ª Rodada Copa Sul-Sudeste

08/04/2026 – Quarta-feira – 18h

Estádio Centenário

PLANOS DE SÓCIO – A PARTIR DE R$ 30,00

INGRESSOS

ARQUIBANCADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 50,00

MEIA-ENTRADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 25,00*

SOCIAL E CADEIRAS (MANDANTE) – R$ 60,00

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DOS PORTÕES: (16h)

– Sócio (estar em dia com as mensalidades e COM A FACIAL CADASTRADA NO APLICATIVO);

– O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

– Formas de pagamento e taxas:

Compras presenciais:

Dinheiro em espécie – Sem taxa adicional.

Pix ou Cartão (débito/crédito) – acréscimo de 10% sobre o valor do ingresso.

Compras online pelo site:

Acréscimo de 15%, incluindo custos operacionais da plataforma.

PONTOS DE VENDA

Torcida do Caxias

Loja Bravo 35

Quiosque Loja Bravo 35 (Shopping Villagio)

Lounge Personnalite

Loja RA Homem (centro)

Aver Barbershop

Torcida visitante

Lounge Personnalite

Loja RA Homem (centro)