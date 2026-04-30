Caxias busca vitória sobre o Volta Redonda para retornar ao G-2 na Copa Sul-Sudeste

Técnico Marcelo Cabo enalteceu evolução da equipe. Porthus Junior / Agencia RBS

No segundo desafio em casa na semana, o Caxias quer confirmar a nova fase diante de seu torcedor. A equipe de Marcelo Cabo vem de vitória importante na Série C do Brasileiro, sobre o Ypiranga, e agora vira a página e quer se recuperar também na Copa Sul-Sudeste.

O adversário é um velho conhecido do Grená, pois o Volta Redonda venceu o confronto entre os dois no Campeonato Brasileiro há 12 dias. O duelo desta quinta-feira (30), às 21h15min, será válido pela quinta e penúltima rodada da primeira fase do torneio.

E para voltar à zona de classificação às semifinais, o Caxias sabe o valor de jogar no Estádio Centenário, onde vem de três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos.

— É a força do Centenário. Eu acho que o Caxias voltou com a força do Centenário. São três vitórias consecutivas dentro de casa. Contra o Ypiranga, essa vitória veio da arquibancada e da força mental dos atletas — ressaltou o treinador grená.

Os três pontos diante do time de Erechim colocaram a equipe grená no G-8 da Série C. Na Sul-Sudeste, com a derrota para o Avaí, na última rodada, o Caxias caiu para o terceiro lugar da tabela, no Grupo A, e necessita vencer para voltar ao G-2.

— Nós ainda estamos em processo de evolução, porque ninguém faz futebol em um mês e meio, dois meses. A gente vai ter derrotas, a gente vai ter vitórias, mas estamos bem, e graças a Deus, entramos no G-8, que era uma meta que a gente queria alcançar logo. Agora, muda o chip e a gente vai para a Sul-Sudeste buscando também o G-2, jogando em casa. E o que o nosso torcedor pode entender, isso aí é entrega, é garra, é raça. Quando não der de uma maneira, vai dar de outra — comentou Marcelo Cabo.

E o time que iniciará o confronto com o Volta Redonda poderá sofrer mudanças, uma vez que o desgaste físico dos atletas, o risco de lesão e o confronto contra o Amazonas, no domingo (3), fora de casa, são pontos a serem considerados pela comissão técnica.