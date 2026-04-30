Esportes

Nova revanche
Notícia

Caxias busca vitória sobre o Volta Redonda para retornar ao G-2 na Copa Sul-Sudeste

Em terceiro no Grupo A, com sete pontos, Grená quer usar a força do Centenário para conquistar a quarta vitória seguida dentro de casa

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS