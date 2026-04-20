Caxias Basquete realiza promoção de ingressos para os jogos dos playoffs do NBB

Caxias Basquete jogará pelos playoffs em casa nos dias 25 e 27. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete irá enfrentar o Brasília nas oitavas de final dos playoffs do NBB 2025/2026. A série começa no Distrito Federal, na quarta-feira (22), às 20h, e os dois jogos seguintes estão programados para o Ginásio do Sesi, no sábado (25), às 17h e segunda-feira (27), às 19h30min.

A expectativa é de casa cheia no ginásio do Sesi, e para isso a a direção do Caxias Basquete preparou promoções especiais para os jogos 2 e 3. A compra de um ingresso inteiro vale para duas pessoas assistir às partidas. A promoção válida exclusivamente para ingresso inteiro e não se aplica a meia-entrada nem a ingresso solidário.

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Além disso, os sócios têm direito a levar um acompanhante gratuitamente, sendo permitido apenas um convidado por sócio. As promoções não são válidas para sócios do Recreio, nem para ingressos de cortesia, ingressos do Sesi ou cadeiras. Com tudo isso esclarecido, é só garantir o ingresso, chamar a torcida e apoiar o time rumo à próxima fase.

Na etapa classificatória, o Caxias Basquete encerrou sua participação na 13ª posição, registrando uma campanha de 17 vitórias e 21 derrotas, o que representou um rendimento de 46,8% ao longo da fase inicial.

Do outro lado, o Brasília apresentou regularidade desde o começo e concluiu o período classificatório em quarto lugar, com 28 triunfos e apenas 10 derrotas, atingindo um expressivo aproveitamento de 73,7%. No confronto direto entre as equipes na primeira fase, a vantagem ficou com o time do Distrito Federal, que levou a melhor nos dois encontros, vencendo por 77 a 65 e depois por 96 a 64.

Brasília (4º) x (13º) Caxias

Jogo 1 – 22/4 (quarta-feira), 20h – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – Xsports

Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – Xsports Jogo 2 – 25/4 (sábado), 17h – Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB

Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB Jogo 3 – 27/4 (segunda-feira), 19h30 – Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB

Caxias x Brasília – Sesi – YouTube NBB Jogo 4* – 30/4 (quinta-feira) – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – a definir

– Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – a definir Jogo 5* – 2/5 (sábado) – Brasília x Caxias – Arena Nilson Nelson – a definir

*Se necessário