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Caxias Basquete realiza promoção de ingressos para os jogos dos playoffs do NBB

Primeiro jogo, no Ginásio do Sesi, diante do Brasília será no próximo sábado (25), às 17h 

Eduardo Costa

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