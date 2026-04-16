Caxias Basquete perde para o São José e confirma a 13ª posição na primeira fase do NBB

Time caxiense desperdiçou muitos lances livres na partida. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

O Caxias do Sul Basquete desperdiçou boas chances durante a partida e viu a sua sequência de vitórias ser encerrada na noite desta quarta-feira (15). O time caxiense perdeu para o São José por 68 a 65, no Ginásio do Sesi.

O resultado confirmou a equipe na 13ª colocação na tabela, com 17 vitórias e 20 derrotas. Na sexta-feira (17), o Gambas cumpre tabela diante do Corinthians, às 19h30min, novamente no Ginásio do Sesi, com entrada gratuita ao torcedor.

Nos playoffs, o adversário será o quarto melhor time da primeira fase: Flamengo ou Brasília. Os cariocas ocupam a posição no momento, mas podem ser ultrapassados caso o time do Distrito Federal derrote o Bauru no sábado (18).

Vetado por conta de uma gripe, o ala/pivô Rafa Oliveira foi o desfalque da equipe caxiense. Com isso, Tom iniciou entre os titulares. O começo de partida foi marcado pelo equilíbrio e pelo predomínio das duas defesas.

O São José chegou a abrir 8 a 1, mas o Caxias Basquete logo reagiu e marcou 10 pontos em sequência. No final do primeiro período, 16 a 15 para os donos da casa.

Na segunda parcial, depois de o time de Rodrigo Barbosa começar melhor e chegar a abrir cinco pontos de vantagem, o São José respondeu e se aproveitou de uma sequência de erros do adversário para virar o jogo. Com 20 a 12 na parcial, a equipe paulista foi para o intervalo vencendo por 35 a 28.

Depois da volta à quadra, o Caxias conseguiu reencontrar o seu melhor ritmo e encostou novamente no placar. Com Vezaro, Humberto e Fabrizzio comandando o ataque, o time virou o placar. Com uma cesta de três de Augusto, a vitória na parcial foi confirmada: 26 a 16. No placar total, 54 a 51.

O último quarto foi tenso, e logo na largada o São José voltou a ficar na frente do placar. Explorando o jogo próximo da cesta e com uma boa marcação, o time paulista forçou muitos erros do Caxias e abriu 12 a 3 em sete minutos.

Shamell tentou recolocar o time na disputa e fez três pontos em lances livres. Na reta final, Fabrizzio empatou a partida em um lance de cesta e falta, convertendo também o lance livre. O São José respondeu com cesta do perímetro, de Cauê Verzola. Nos segundos finais, o Caxias teve a chance de empatar o jogo, mas Shamell desperdiçou um lance livre: 66 a 65.

Depois de Lessa receber falta e converter os dois arremessos, o Caxias teve outra chance de empatar o jogo, mas Vezaro errou a tentativa e o placar acabou em 68 a 65.

O armador Fabrizzio, com 18 pontos, foi o cestinha da partida. Shamell, com 14, e Vezaro, com 13, foram outros destaques da equipe caxiense.