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Caxias Basquete perde para o São José e confirma a 13ª posição na primeira fase do NBB

Equipe caxiense fecha a etapa classificatória na sexta-feira (17), contra o Corinthians. Adversário nos playoffs só será definido no sábado (18)

Maurício Reolon

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