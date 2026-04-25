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Ficou difícil
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Caxias Basquete luta até o fim, mas perde de novo para o Brasília e fica em situação delicada no NBB

Equipe visitante venceu por 78 a 70 e abriu 2 a 0 na série das oitavas de final. Von Haydin foi o principal destaque, com 22 pontos.

Maurício Reolon

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