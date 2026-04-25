Caxias Basquete luta até o fim, mas perde de novo para o Brasília e fica em situação delicada no NBB

Mais de dois mil torcedores compareceram ao Sesi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A torcida compareceu em grande número ao Ginásio do Sesi, mas as mais de duas mil vozes das arquibancadas não foram suficientes para empurrar o Caxias Basquete para a vitória no segundo jogo dos playoffs do NBB. No final da tarde deste sábado (25), o time acabou derrotado pelo Brasília por 78 a 70.

Com isso, a equipe do Distrito Federal abriu 2 a 0 na série das oitavas de final da competição. A terceira partida dos playoffs, que pode ser definitiva na melhor de cinco, ocorre na segunda-feira (27), às 19h30min, novamente no Ginásio do Sesi. Para o Caxias é vencer ou dar adeus à competição.

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Com o mesmo quinteto inicial do jogo do Distrito Federal, com Fabrizzio, Omena, Vezaro, Humberto e Rafa Oliveira, o Caxias começou em um ritmo alucinante, com marcação forte e aproveitamento ofensivo. Em três minutos, fez 7 a 0. A postura agressiva se manteve durante todo o primeiro quarto, mas o Brasília também mostrou as suas armas. Von Haydin, com 10 pontos, comandou a reação dos visitantes. No placar, 23 a 20 para o Gambas.

No início do segundo período, o Brasília começou melhor, com duas cestas de três de Buiú. Em um duelo mais truncado, com faltas e reclamações em cima da arbitragem, os visitantes fizeram uma parcial de 12 a 2 nos três primeiros minutos.

Depois de um pedido de tempo de Rodrigo Barbosa, o cenário não mudou. O Brasília continuava com aproveitamento ofensivo e variação de jogo, enquanto o Caxias não conseguia atacar. A diferença subiu para 15 pontos depois de uma cesta de Von Haydin, que fechou a primeira etapa com 15 pontos. Mesmo com uma reação no final do período, o time do Distrito Federal foi para o intervalo com folga no placar: 46 a 37.

Na largada do terceiro período, o Caxias até esboçou uma reação, mas logo viu o Brasília novamente mostrar sua superioridade técnica. Com outra cesta de três de Von Haydin, a diferença voltou pra 15 pontos.

Mesmo reduzindo a vantagem, a equipe de Rodrigo Barbosa parecia não ter forças para encostar de vez no placar. A esperança renasceu com a cesta de três de Augusto, nos últimos segundos do terceiro quarto. No fim do período, 63 a 57.

Em um quarto que era decisivo para o Caxias se manter vivo na série, o time chegou a reduzir a diferença do Brasília para três pontos. Mas, em momentos decisivos, a bola não caiu e o jogo novamente escapou das mãos. Restando quatro minutos, a diferença voltou para 11: 73 a 62.

Ainda deu tempo de o Caxias novamente trazer o jogo novamente para três pontos, mas uma cesta de Buiú, combinado com o erro de Fabrizzio, decretaram o resultado final: 78 a 70.