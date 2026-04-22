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Caxias Basquete inspira jovem torcedor a criar perfil nas redes sociais com entrevistas e análises

Vitório de David, de 13 anos, faz conteúdos voltados à divulgação da equipe, com entrevistas e análises

Eduardo Costa

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