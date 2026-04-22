Caxias Basquete inspira jovem torcedor a criar perfil nas redes sociais com entrevistas e análises

Vitório em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra. Eduardo Costa / Agência RBS

O Caxias do Sul Basquete está consolidado no NBB. Mais uma vez está nos playoffs da competição. Com isso, amplia sua presença dentro e fora das quadras e incentiva a formação de novos torcedores. É nesse cenário que surge Vitório de David, de 13 anos, já conhecido entre jogadores, comissão técnica e o público.

Apaixonado pelo clube, o jovem criou o perfil no Instagram @OsGuridoGambaBasquete, com conteúdos voltados à divulgação da equipe, com entrevistas, análises. A iniciativa surgiu de forma espontânea após uma partida entre Caxias e Brasília, no Ginásio do Sesi, e rapidamente ganhou apoio.

— O Caxias Basquete me acolheu super bem. Sempre que precisei de alguma coisa, todos me responderam — conta em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Vitório explica que a ideia do perfil também veio da vontade de manter o clube em evidência mesmo fora das quadras. Com o fim da temporada próximo, ele já pensa em conteúdos para o período sem jogos.

— Se o Caxias chegar à final, a temporada acaba rápido, mas depois o clube fica um bom tempo sem conteúdo. Quero seguir postando —afirma.

O amor de Vitório pelo basquete começou cedo. Aos nove anos, incentivado pela mãe a se afastar um pouco do futebol, passou a frequentar os jogos do Caxias no Sesi e não parou mais. Hoje, além de acompanhar quase todas as partidas, ele também é atleta: desde o início do ano passado, treina nas categorias de base do clube.

Os vídeos para as redes sociais começaram há cerca de seis meses e meio, e conta com a ajuda do pai Adriano. Além das entrevistas, Vitório gosta de analisar o desempenho do time e dos jogadores. O retorno tem sido positivo: todos aceitaram participar dos conteúdos, sem exceção.

— Nenhum virou a cara, todo mundo foi muito gente fina — destaca.

Vitório e o pai Adriano no estúdio da Gaúcha Serra. Eduardo Costa / Agência RBS

Segundo o pai, Vitório sempre foi comunicativo e demonstra facilidade para se expressar, sem timidez para falar com as pessoas. O carisma do jovem ajuda a criar proximidade com jogadores e entrevistados, que acabam se sentindo à vontade durante as conversas.

— O Vitório é comunicativo desde sempre. É uma pessoa que se comunica muito bem, ele não tem vergonha para falar, ele é muito carismático com as pessoas, então ele consegue atrair com facilidade, com que as pessoas que conversem com ele, se abram com ele. Ele não puxou tanto o pai, puxou mais a mãe nessa questão de comunicação, mas cabe ao pai ser o homem que grava. Eu uso o meu telefone que é um pouquinho melhor que o dele — contou o pai Adriano de David.

Se o caminho que Vitório percorre hoje é feito de curiosidade e vontade de divulgar o Caxias Basquete, o futuro aponta para uma trajetória naturalmente ligada à comunicação. Seja no jornalismo, na comunicação esportiva ou em outras formas de expressão, Vitório carrega desde cedo o olhar de quem entende que comunicar é construir pontes e registrar momentos.

— Eu não pensei ainda no futuro, mas eu vejo por mim. Eu preciso de alguma profissão que eu chegue lá e fale com alguém. Não pode ser uma profissão que eu fique quieto, porque senão eu vou ter bastante dificuldade. Sei lá, um repórter, até um jornalista ali daqui a pouco — finalizou o jovem.