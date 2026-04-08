Caxias Basquete enfrenta a Unifacisa no antepenúltimo jogo da primeira fase do NBB

O Caxias do Sul Basquete entra em quadra nesta quinta-feira (9), às 19h30min, para enfrentar a Unifacisa, na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba. O confronto marca a última partida da equipe caxiense como visitante na primeira fase do Novo Basquete Brasil (NBB). Após esse compromisso, o time terá dois jogos consecutivos em casa para encerrar a etapa classificatória.
A equipe comandada pelo técnico Rodrigo Barbosa chega embalada pela vitória histórica sobre o Fortaleza, quando superou o adversário por 107 a 83, alcançando pontuação centenária. O resultado reforçou o bom momento vivido pelo grupo e aumentou a confiança para a reta final da primeira fase da competição nacional.
Com a vitória na rodada passada, o Caxias Basquete passou a mirar a 17ª vitória no NBB. A última vez que o time havia ultrapassado a marca dos 100 pontos havia sido na temporada 2015/2016, no duelo contra o Brasília, pelos playoffs, o que evidencia a importância do feito recente.
Atualmente, o Caxias Basquete ocupa a 13ª colocação, com 45,7% de aproveitamento. Já a Unifacisa apresenta campanha muito semelhante, figurando na 11ª posição, com 51,4% de aproveitamento. O duelo direto promete ser decisivo na briga por posições na tabela.