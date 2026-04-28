Caxias Basquete derrota o Brasília, força o quarto jogo e continua vivo nos playoffs do NBB

Shamell foi o cestinha do Caxias na partida. Thais Sousa / CXSB,Divulgação

Nada de aposentadoria ou de eliminação. Na noite gelada desta segunda-feira (27), o Caxias Basquete foi valente, marcou muito e contou com grandes atuações de Shamell e Augusto para vencer o Brasília por 66 a 63, no terceiro jogo dos playoffs no NBB.

Com 2 a 1 a favor do time do Distrito Federal na oitavas de final, o quarto jogo do duelo ocorre na quinta-feira (30), às 20h15min, na Arena Nilson Nelson, em Brasília.

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Com Shamell como titular, o Caxias iniciou o jogo encontrando dificuldades e viu o Brasília fazer 8 a 0. A resposta veio com o norte-americano liderando o ataque dos mandantes, em uma corrida de 11 a 3, igualando o placar. O primeiro quarto seguiu equilibrado e acabou com empate em 20 a 20.

No segundo período, a marcação dos dois lados prevaleceu durante os 10 minutos. O resultado foi que nenhum dos dois times marcou mais que 11 pontos. Com 11 a 8 na parcial, o Brasília foi para o intervalo na frente: 31 a 28.

O terceiro período começou diferente para o Caxias. Em dois minutos, o time fez 9 a 0, virando o placar e superando a pontuação do quarto anterior. Com a alternância na liderança, o jogo seguiu parelho e acabou com novo empate no fim da parcial: 48 a 48.

O quarto derradeiro era de tudo ou nada para o Caxias Basquete. E o time não decepcionou. Com o apoio do torcedor, um Shamell vibrante, querendo adiar a aposentadora, e Augusto anotando 14 pontos, o Gambas venceu a parcial por 18 a 15 e fez 66 a 63 na partida.

Shamell, com 19 pontos, e Augusto, com 18, foram os cestinhas do time caxiense na partida.