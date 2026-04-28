Esportes

2 a 1 na série
Notícia

Caxias Basquete derrota o Brasília, força o quarto jogo e continua vivo nos playoffs do NBB

Com o resultado no Sesi, time de Shamell volta para o Distrito Federal para o duelo previsto para quinta-feira.

Maurício Reolon

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