Caxias Basquete derrota a Unifacisa e garante terceira vitória seguida no NBB

Augusto (C) marcou 13 pontos na vitória na Paraíba. Gabriella Tayane / Unifacisa/Divulgação

O Caxias do Sul Basquete confirmou a boa fase e garantiu a segunda vitória no Nordeste nesta semana. Na noite desta quinta-feira (9), em um confronto direto na classificação, derrotou a Unifacisa, na Paraíba, por 80 a 70.

Foi o terceiro triunfo seguido do Caxias, que já havia vencido o Flamengo dentro de casa. Agora, a campanha do Gambas tem 17 vitórias, uma a menos que Unifacisa e União Corinthians, além de 19 derrotas. Com isso, ocupa a 13ª posição.

Os dois últimos jogos da equipe gaúcha na primeira fase serão em Caxias do Sul. Na quarta-feira (15), o adversário será o São José. Na sexta-feira (17), o Gambas fecha sua participação na etapa classificatória contra o Corinthians. Os dois duelos iniciam às 19h30min.

Na Paraíba, o time da casa começou melhor e abriu 9 a 0 nos minutos iniciais. Porém, o Caxias reagiu rápido e igualou o placar em 14 a 14 após bela cesta de Humberto. Na reta final do período, os norte-americanos Anthony e Melvin garantiram os pontos para a Unifacisa ficar à frente do placar: 24 a 16.

Com duas cestas de três pontos de Augusto, o Caxias reduziu a vantagem para dois pontos. O duelo permaneceu equilibrado, com a Unifacisa se mantendo à frente até que Shamell empatou novamente a partida: 31 a 31. Nos minutos finais, melhor para o Gambas, que foi para o intervalo na dianteira: 35 a 32.

No terceiro período o confronto continuou equilibrado. A Unifacisa largou melhor, virou a partida e seguiu na frente até os minutos finais do quarto. Foi quando, novamente, apareceu Shamell. O ala norte-americano acertou um arremesso de muito longe e igualou o placar. No fim, deu a assistência para Tom converter a cesta da virada: 53 a 51.

No quarto final, o Caxias tomou conta do jogo, com uma defesa forte e sendo agressivo no ataque. Com Rafa, Humberto, Shamell, Omena e Augusto no quinteto, o time soube controlar a partida nos momentos decisivos. Com 27 a 19 na parcial, o Gambas garantiu a terceira vitória seguida na competição por 80 a 70.

Shamell, com 22 pontos, foi o cestinha da partida. Destaques também para Augusto e Rafa Oliveira, com 13.