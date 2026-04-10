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Caxias Basquete derrota a Unifacisa e garante terceira vitória seguida no NBB

Equipe caxiense conseguiu dois resultados positivos no Nordeste e ainda briga por uma colocação melhor nos playoffs.

Maurício Reolon

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