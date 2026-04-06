Caxias 10 Milhas tem inscrições na reta final; saiba como participar

A corrida de rua Caxias 10 Milhas será realizada no dia 17 de maio, em Caxias do Sul. As inscrições para o evento seguem abertas até 17 de abril. Por conta disso, os atletas têm os últimos dias para garantir participação.
Os competidores poderão escolher entre os percursos de 3, 6 ou 10 milhas, todos realizados pelas ruas da cidade. O trajeto passa por pontos históricos e cartões-postais de Caxias do Sul, como a estação férrea, o Parque Cinquentenário, a praça Dante Alighieri e o Parque dos Macaquinhos, que une esporte, cultura e turismo.
A prova contará com premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados da categoria geral em todas as distâncias. Além disso, haverá entrega de troféus para os três primeiros colocados por faixa etária. As maiores equipes inscritas também serão premiadas.
As inscrições podem ser realizadas no site. 3 milhas no valor de R$ 169, 6 milhas R$ 189 e 10 milhas R$ 209.
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
Sexta 15 de maio
11h às 19h - retirada de kits na Brisa Esportes
Sábado 16 de maio
11h às 16h - retirada de kits na Brisa Esportes
Domingo - 17 de maio
7h - Largada 10 milhas
7h10min - Largada 6 milhas
7h20min - Largada 3 milhas
8h30min - Show e Atividades Culturais
9h30min - Início de cerimônia de premiação
Mais informações
3 milhas - 5,1km - Confira o percurso
6 milhas - 10,3km - Confira o percurso
10 milhas - 16,1km - Confira o percurso