Caxias 10 Milhas tem inscrições na reta final; saiba como participar

Prova passa pelas principais ruas da cidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A corrida de rua Caxias 10 Milhas será realizada no dia 17 de maio, em Caxias do Sul. As inscrições para o evento seguem abertas até 17 de abril. Por conta disso, os atletas têm os últimos dias para garantir participação.

Os competidores poderão escolher entre os percursos de 3, 6 ou 10 milhas, todos realizados pelas ruas da cidade. O trajeto passa por pontos históricos e cartões-postais de Caxias do Sul, como a estação férrea, o Parque Cinquentenário, a praça Dante Alighieri e o Parque dos Macaquinhos, que une esporte, cultura e turismo.

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A prova contará com premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados da categoria geral em todas as distâncias. Além disso, haverá entrega de troféus para os três primeiros colocados por faixa etária. As maiores equipes inscritas também serão premiadas.

As inscrições podem ser realizadas no site. 3 milhas no valor de R$ 169, 6 milhas R$ 189 e 10 milhas R$ 209.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Sexta 15 de maio

11h às 19h - retirada de kits na Brisa Esportes

Sábado 16 de maio

11h às 16h - retirada de kits na Brisa Esportes

Domingo - 17 de maio

7h - Largada 10 milhas

7h10min - Largada 6 milhas

7h20min - Largada 3 milhas

8h30min - Show e Atividades Culturais

9h30min - Início de cerimônia de premiação

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