Bento Vôlei conquista acesso à primeira divisão do Brasileiro Interclubes Sub-19

Time serrano garantiu a vaga contra o Fortaleza. Bento Vôlei / Divulgação

Mais uma vez, o Bento Vôlei faz história no vôlei brasileiro de categoria de base. Após ficar no quase em 2025, a equipe voltou a disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-19 Masculino neste ano. E, desta vez, conquistou o acesso à elite.

Comandados pelo técnico Carlos Mantovanelli, os jovens venceram o Fortaleza por 3 sets a 0 na disputa pelo terceiro lugar, garantindo a almejada vaga à primeira divisão. A competição aconteceu entre 23 e 28 de abril, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

Na primeira fase, os bento-gonçalvenses perderam na estreia para o Fortaleza, por 2 a 1. Mas, na rodada seguinte, venceu o Minas Brasília-DF e conquistou a classificação.

Nas quartas de final, o Bento Vôlei teve grande atuação e eliminou a ACV-RO por 3 sets a 0, garantindo vaga na semifinal pelo segundo ano consecutivo. Buscando uma vaga na final, porém, o time foi derrotado pelo Brasília Vôlei-DF, por 3 sets a 1.