"Beirando o inadmissível", diz técnico do Juventude sobre o primeiro tempo na derrota para o Fortaleza

Volante Mandaca (C) não conseguiu ter protagonismo no jogo. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

Em nove pontos disputados, o Juventude conquistou apenas um neste começo da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Na tarde deste sábado (4), o Verdão encarou o Fortaleza, na Arena Castelão, e perdeu pelo placar de 2 a 1. O Papo acumula três jogos com duas derrotas e apenas um empate na competição.

Após o jogo, o técnico Maurício Barbieri concedeu entrevista coletiva e falou sobre a atuação da equipe. O Juventude teve um primeiro tempo muito ruim e o próprio treinador reconheceu:

— Entendemos que o primeiro tempo realmente foi muito muito abaixo a beirando o inadmissível. Um time que realmente não conseguiu, dentro de campo, jogar aquilo que sabe, cometendo muitos erros, erros que normalmente não comete. Completamente perdido no jogo. Acho até que os primeiros minutos a gente começou bem, depois daquele lance do Jandrei, do gol anulado, que o jogador estava dentro da área e a gente acabou se estabilizando, se perdeu — comentou Barbieri.

O treinador manteve a formação no 3-5-2 para enfrentar o Fortaleza. A única mudança foi a saída de MP como centroavante e a entrada de Safira, com Manuel Castro como segundo atacante. Porém, novamente o setor foi inoperante. Já sobre os dois gols sofridos, o técnico também viu erros:

— Gols difíceis de ser avaliados. O primeiro (pênalti) porque é uma decisão do árbitro, eu tenho meus questionamentos em relação ao lance, mas é um pênalti numa volta pra um cruzamento, uma bola dividida. O segundo a gente acaba entregando o gol. Então, são erros que você acaba pagando muito caro — destacou o técnico do Juventude.

Melhora insuficiente

No segundo tempo, o Juventude voltou com mudanças, como a entrada de Fábio Lima no lugar de Raí Ramos. O time foi outro, mais agudo e ofensivo. A atuação da etapa final agradou o treinador: