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Sábado amargo
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"Beirando o inadmissível", diz técnico do Juventude sobre o primeiro tempo na derrota para o Fortaleza

Papo acumula duas derrotas e um empate, somando apenas um ponto nas três primeiras rodadas da Série B. Neste sábado, equipe foi superada pelo Leão do Pici por 2 a 1

Tiago Nunes

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