"Beirando o inadmissível", diz técnico do Juventude sobre o primeiro tempo na derrota para o Fortaleza

Em nove pontos disputados, o Juventude conquistou apenas um neste começo da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Na tarde deste sábado (4), o Verdão encarou o Fortaleza, na Arena Castelão, e perdeu pelo placar de 2 a 1. O Papo acumula três jogos com duas derrotas e apenas um empate na competição.
Após o jogo, o técnico Maurício Barbieri concedeu entrevista coletiva e falou sobre a atuação da equipe. O Juventude teve um primeiro tempo muito ruim e o próprio treinador reconheceu:
— Entendemos que o primeiro tempo realmente foi muito muito abaixo a beirando o inadmissível. Um time que realmente não conseguiu, dentro de campo, jogar aquilo que sabe, cometendo muitos erros, erros que normalmente não comete. Completamente perdido no jogo. Acho até que os primeiros minutos a gente começou bem, depois daquele lance do Jandrei, do gol anulado, que o jogador estava dentro da área e a gente acabou se estabilizando, se perdeu — comentou Barbieri.
O treinador manteve a formação no 3-5-2 para enfrentar o Fortaleza. A única mudança foi a saída de MP como centroavante e a entrada de Safira, com Manuel Castro como segundo atacante. Porém, novamente o setor foi inoperante. Já sobre os dois gols sofridos, o técnico também viu erros:
— Gols difíceis de ser avaliados. O primeiro (pênalti) porque é uma decisão do árbitro, eu tenho meus questionamentos em relação ao lance, mas é um pênalti numa volta pra um cruzamento, uma bola dividida. O segundo a gente acaba entregando o gol. Então, são erros que você acaba pagando muito caro — destacou o técnico do Juventude.
Melhora insuficiente
No segundo tempo, o Juventude voltou com mudanças, como a entrada de Fábio Lima no lugar de Raí Ramos. O time foi outro, mais agudo e ofensivo. A atuação da etapa final agradou o treinador:
— Sem dúvida a gente conseguiu voltar a ter o desempenho que sabemos que essa equipe pode apresentar. Foi absolutamente superior ao adversário, criou possibilidades não só para empatar, mas talvez até, enfim, conseguisse uma virada se aproveitasse todas elas. Mas não foi o suficiente e saímos com o gosto amargo da derrota — analisou Barbieri.