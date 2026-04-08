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Dia de clássico
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"Barbieri está com o grupo na mão, e o grupo está fechado com ele", afirma vice do Juventude antes do Ca-Ju

Dirigente também afirmou que a escalação do clássico vai levar em consideração a questão física dos atletas e o time não terá força máxima

Tiago Nunes

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Eduardo Costa

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