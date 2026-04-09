Atleta e técnico da ACTKD são convocados para o Pan-Americano de Taekwondo

A jovem também foi convocada para o Grand Prix, em Roma. ACTKD / Divulgação

De 6 a 10 de maio, o Rio de Janeiro vai receber o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo. E dois gaúchos competem representando a seleção brasileira da modalidade: Maria Eduarda Stumpf e Daniel Brisoto.

Daniel é técnico e integra a comissão pela primeira vez. Ele será um dos cinco treinadores da equipe.

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Maria Eduarda Stumpf é lutadora e compete pela categoria feminina de parataekwondo até 57kg. A gaúcha competiu nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, ainda na categoria até 52 kg.

Maria Eduarda também foi convocada para o Grand Prix de Parataekwondo. A etapa da competição acontece no dia 4 de julho, em Roma, na Itália. A jovem é a única atleta do Rio Grande do Sul a participar do evento.