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Atleta e técnico da ACTKD são convocados para o Pan-Americano de Taekwondo

Maria Eduarda Stumpf e Daniel Brisoto representam o Rio Grande do Sul na competição, que acontece de 6 a 10 de maio

Camila Corso

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