Atleta do Recreio da Juventude fatura cinco medalhas pela Seleção Brasileira nos Jogos Sul-Americanos

Nadador de 16 anos teve uma atuação de destaque na competição. Recreio da Juventude / Divulgação

O atleta da Natação do Recreio da Juventude, Arthur Zimmer, brilhou pela Seleção Brasileira nos Jogos Sul-Americanos da Juventude (ODESUR), que ocorrem na Cidade do Panamá. O nadador de 16 anos teve uma atuação de destaque na competição, somando cinco medalhas ao longo das disputas.

Nas provas individuais, Arthur conquistou a medalha de prata nos 50m costas e o bronze nos 100m costas, além de alcançar a sexta colocação nos 200m costas. Já nas provas de revezamento, integrou as equipes campeãs nos 4x100m medley masculino, 4x100m livre masculino e 4x100m medley misto, garantindo três medalhas de ouro.

Leia Mais Nadadores do Recreio da Juventude são convocados para os Jogos Sul-Americanos da Juventude

A competição é uma das principais do chamado ciclo olímpico, servindo como um teste preparatório para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

— Essas medalhas representam muito do meu esforço em cima de tudo que eu venho trabalhando até aqui. Eu só tenho a agradecer à minha família, aos meus técnicos e a todos que me acompanharam nessa conquista —, comemorou Arthur.