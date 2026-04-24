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Atacante do Caxias tem pena reduzida no STJD, mas está fora do jogo contra o Ypiranga

Jogador foi advertido por ofensas contra a arbitragem quando ainda vestia as cores do São Luiz de Ijuí

Rafael Rinaldi

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