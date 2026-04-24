Atacante do Caxias tem pena reduzida no STJD, mas está fora do jogo contra o Ypiranga

Atacante terá que cumprir um jogo de suspensão. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O atacante Felipe Rangel não poderá estar à disposição do Caxias para o confronto contra o Ypiranga, na segunda-feira (27), pela quarta rodada da Série C do Brasileiro. O atleta vinha sendo o reserva imediato para o ataque da equipe de Marcelo Cabo.

O jogador havia sido punido com quatro jogos de suspensão em competições nacionais pelo STJD, por ter sido expulso de campo, quando fez ofensas contra a arbitragem, na partida entre São Luiz e Maranhão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na tarde desta sexta-feira (24), o recurso do Caxias foi julgado na sede da OAB, em Brasília. Os auditores desqualificaram, por unanimidade, a penalidade prevista pelo artigo 243 F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) — que previa uma punição de quatro partidas e multa de R$ 200 —, para o artigo 258, com a suspensão de um jogo, sem multa.

Sendo assim, Felipe Ragel cumprirá a pena nesta segunda-feira diante do Ypiranga e voltará a ser relacionado na partida contra o Volta Redonda, pela Copa Sul-Sudeste, na quinta-feira (30).

A boa notícia para o técnico Marcelo Cabo é que o atacante Gaspar, que ficou de fora dos últimos três jogos do clube pela Série C e Sul-Sudeste, cumpriu o gancho por uma expulsão no ano passado, quando atuava pelo Avaí, e voltará ao time principal.