Armador do Caxias Basquete projeta começo dos playoffs no NBB: "O Brasília é um time duro, com a segunda melhor defesa"

Fabrizzio em jogo do Caxias do Sul Basquete. Thais Sousa / Caxias Basquete/Divulgação

O Caxias do Sul Basquete terá o Brasília como adversário nos playoffs do NBB. A série começa nesta quarta-feira (22), às 20h, com os dois jogos seguintes programados para o Ginásio do Sesi, sábado (25) às 17h e segunda-feira (27) às 19h30min.

— A gente já tentou mentalizar antes que os playoffs começaram. Então, esses últimos quatro, cinco jogos, nós já tentamos demonstrar de um jeito como que vamos jogar nos playoffs. Agora que realmente vai começar um outro torneio — analisou o armador Fabrizzio, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

As oitavas de final dos playoffs serão disputadas em séries melhor de cinco partidas. O modelo mantém o padrão tradicional do NBB: as equipes com melhor campanha fazem o primeiro jogo como mandantes, depois atuam duas vezes como visitantes, e, se necessário, decidem os jogos quatro e cinco novamente em casa.

— Eu me lembro que na temporada passada, a gente jogava mal fora de casa, mas quando estava em casa jogava muito bem, por essa questão que nos sentíamos maiores dentro da quadra. Vou fazer um convite pra torcida, parece uma coisa meio que a gente só fala, mas é real, realmente parecem um sexto jogador — lembrou o jogador.

O Caxias Basquete encerrou a fase regular na 13ª posição, com 17 vitórias e 21 derrotas, um rendimento de 46,8%. Do outro lado, o Brasília apresentou regularidade desde o começo e concluiu em quarto lugar, com 28 vitórias e apenas 10 derrotas, atingindo um aproveitamento de 73,7%.