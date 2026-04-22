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Oitavas de final
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Armador do Caxias Basquete projeta começo dos playoffs no NBB: "O Brasília é um time duro, com a segunda melhor defesa"

Fabrizzio comentou sobre a fase decisiva da competição. O primeiro duelo será nesta quarta-feira (22), às 20h

Eduardo Costa

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Tiago Nunes

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