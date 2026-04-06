Árbitro do Ca-Ju 291 apitou apenas um jogo pela CBF em 2026

Bruno Mota vai apitar seu primeiro clássico Ca-Ju. Alexandre Neto / Ceará SC / Divulgação

Saiu a escala de arbitragem do Clássico Ca-Ju 291, válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Sudeste. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou os nomes do jogo de quarta-feira (8), às 18h, no Estádio Centenário. Quem estará no comando é Bruno Mota Correia, 36 anos, do Rio de Janeiro. Ele será auxiliado por Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thayse Marques Fonseca. Ambos também do Rio de Janeiro. O quarto árbitro será o gaúcho Roger Goulart.

Bruno Mota apitou apenas um jogo neste ano pela CBF. Ele apitou Sport e Anápolis, que terminou empatado em 1 a 1, com vitória do Leão por 5 a 3. O jogo foi no dia 12 de março no Estádio Ilha do Retiro. Ele foi quarto árbitro em três jogos da Série A do Brasileirão.

O momento de Caxias e Juventude é distinto na competição regional. O Grená tem quatro pontos e está empatado com o segundo colocado do Grupo A, o Novorizontino. O time do Estádio Centenário vem de um empate com Operário e uma vitória sobre o América-MG.