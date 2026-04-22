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"Aquela pressão que nós mesmos nos colocamos ficou para trás", afirma zagueiro do Juventude

Verdão precisa vencer o São Paulo por dois gols de diferença em casa para avançar na Copa do Brasil. Enquanto isso, time muda as atenções para a Série B

Tiago Nunes

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