"Aquela pressão que nós mesmos nos colocamos ficou para trás", afirma zagueiro do Juventude

Zagueiro Messias tem 18 jogos pelo Juventude na temporada 2026. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

O Juventude encerrou o primeiro confronto da quinta fase da Copa do Brasil com a confiança de que a classificação para as oitavas de final segue ao alcance. Na noite desta terça-feira (21), a equipe da Serra foi superada pelo São Paulo por 1 a 0, no Estádio do Morumbi. Para avançar de fase, o Alviverde precisará vencer por dois gols de diferença no jogo de volta, marcado para 13 de maio, em Caxias do Sul. Uma vitória simples por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Apesar do resultado negativo, o zagueiro e uma das lideranças do elenco, Messias, destacou a competitividade apresentada pela equipe, que precisou atuar parte do tempo com um jogador a menos.

— A gente fica triste pelo resultado, porque viemos aqui para vencer. Mas o placar mínimo nos dá muita esperança para o jogo de volta na nossa casa. Com o apoio do nosso torcedor durante os 90 minutos, se trabalharmos firme e jogarmos o que sabemos, podemos reverter esse resultado e garantir a classificação — afirmou o defensor em entrevista à Rádio Caxias após o jogo.

Evolução e fim da instabilidade

Messias também avaliou o momento psicológico do grupo. Segundo o atleta, a pressão excessiva que pairava sobre o trabalho da comissão técnica e dos jogadores foi dissipada após as duas vitórias consecutivas na Série B. Para o zagueiro, o Juventude agora lida com a "pressão natural" de um clube que busca grandes objetivos.

— Aquela pressão que nós mesmos nos colocamos ficou para trás. Agora existe a pressão do dia a dia, de resultados, que sempre vai existir no Juventude. Demonstramos competitividade hoje, mesmo com as dificuldades do jogo. Nosso foco é continuar pontuando no Brasileiro em busca do acesso e buscar essa vaga na Copa do Brasil — pontuou Messias.

Condição física e superação

Outro ponto esclarecido pelo jogador foi a sua condição física. Após ter deixado o gramado precocemente na partida contra o CRB, em Alagoas, devido a um incômodo na panturrilha, Messias atuou os 90 minutos no Morumbi. O zagueiro explicou que a substituição no jogo anterior foi uma medida estratégica para preservar as janelas de alteração da equipe.

— Naquele momento senti um peso na panturrilha, mas não era lesão. Como o Wadson e o Alanzinho também sentiram, o professor optou por me tirar para não correr riscos e não perder as substituições logo no início. Foi a decisão correta. Hoje já estava melhor e consegui concluir a partida sem problemas — concluiu.