Após voltar a marcar, atacante do Caxias projeta confronto decisivo na Copa Sul-Sudeste

Calyson marcou o gol de empate no jogo diante do Ypiranga. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias tem mais um desafio, nesta quinta-feira (30), pela Copa Sul-Sudeste. O time grená enfrenta o Volta Redonda, às 21h15min, no Estádio Centenário, pela quinta rodada da competição. Uma vitória pode recolocar a equipe na zona de classificação.

— É um jogo diferente, excelente, muda a bola, muda tudo, é outro campeonato. Se a gente ganhar, a gente dá um passo para a classificação, que eu acho que vai ser importante também para o clube, para os cofres. Então, tenho certeza que estamos focados também para que a gente possa chegar contra o Volta Redonda e fazer um grande jogo para buscar nosso resultado positivo — comentou o atacante Calyson.

Ele marcou um dos gols da vitória diante do Ypiranga, pela quarta rodada da Série C. Foi a segunda vez na temporada que ele balança as redes. A última vez tinha sido em fevereiro diante do São Luiz.

— Fico feliz. Depois de um longo tempo sem fazer gol e voltar a marcar. Claro que hoje em dia, a gente faz várias funções de ponta que acaba não fazendo tantos gols, porque estamos também ajudando um pouco mais em outras funções, na marcação, mas é claro que eu tenho que fazer mais gols, me cobro por isso. Pode ter certeza que vou continuar aperfeiçoando isso, treinando mais — analisou Calyson.

Confiança

A vitória na partida diante do Ypiranga pela Série C garantiu uma tranquilidade para os desafios que ainda virão pela frente.

— É, a vitória foi de suma importância. É uma vitória que colocou a nossa equipe no G-8, contra a equipe do Ypiranga, uma excelente equipe, e que com certeza vai brigar até o final pela classificação. Virou um clássico regional até pelo Gauchão e eles terem eliminado a gente dentro da nossa casa — comentou Calyson, que finalizou sobre o trabalho de Marcelo Cabo: