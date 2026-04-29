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Após voltar a marcar, atacante do Caxias projeta confronto decisivo na Copa Sul-Sudeste

Calyson fez gol diante do Ypiranga pela Série C. Nesta quinta-feira (30), o time grená recebe o Volta Rodada

Eduardo Costa

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