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Após vitória, técnico do Caxias avalia mudança de esquema tático: "O campo fala"

Time de Marcelo Cabo chegou à vitória sobre o Canarinho quando treinador abriu mão de um dos atacantes e colocou dois meias de criação na equipe

Rafael Rinaldi

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