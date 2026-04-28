Após vitória, técnico do Caxias avalia mudança de esquema tático: "O campo fala"

Treinador elogiou entrada de Ravanelli na equipe contra o Ypiranga. Porthus Junior / Agencia RBS

A vitória sobre o Ypiranga pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C colocou o Caxias na zona de classificação aos quadrangulares decisivos da competição. A equipe de Marcelo Cabo ocupa a oitava colocação na tabela, com seis pontos.

Para conquistar os três pontos sobre o time de Erechim, no entanto, foi necessário o treinador abrir mão de seu esquema com três atacantes. Com a saída de Calyson, aos 23 minutos da etapa final, o meia Ravanelli fez sua estreia com a camisa grená. Antes, Matheus Anjos já havia entrado em campo na vaga de João Lucas.

Com um a mais no setor do meio-campo, o Grená chegou à vitória num pênalti cometido justamente em cima de Ravanelli. Após o 2 a 1, de virada, Marcelo Cabo foi questionado se o esquema 4-4-2 ganhou pontos para não ser apenas mais uma alternativa para o decorrer do jogo, como também pra início de partida.

— Ah, o campo fala, né? O Ravanelli jogou a última partida oficial no Campeonato Paulista. Teve uma lesão e até se curar clinicamente, ele precisa se condicionar, precisa pegar ritmo de treino para que ele comece paulatinamente a evoluir dentro do elenco. Mas a gente sabe o potencial. Eu acho que o mais importante é a questão de que a gente tem algumas variáveis dentro do sistema tático — comentou o técnico, que emendou:

— Eu sempre falei que eu não vou engessar. Já jogamos com três zagueiros, no 4-4-2, já jogamos no 4-1-3-2, só com um volante, isso é treinável, isso todo dia a gente trabalha para quê? Diante da leitura minha no jogo, possamos mudar e tentar buscar a parte positiva do jogo.