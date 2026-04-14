Após segunda etapa, Maicon Roncen lidera tabela da Copa Truck

Etapa foi realizada em Santa Cruz do Sul. Rodrigo Aguiar Ruiz / RR Media / Divulgação

O bom filho à casa torna. Na Copa Truck, Maicon Roncen retornou ao seu Estado natal e garantiu a liderança no ranking. A segunda etapa aconteceu no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul, no último domingo (12).

O gaúcho não competia na cidade do Vale do Rio Pardo há seis anos, porém figurou entre os líderes durante todos os treinos livres. No classificatório, ficou em quarto para o grid de largada. Nas duas corridas oficiais, finalizou em quinto lugar.

Ao final do dia, conquistou o pódio, em segundo lugar, por conta de algumas desclassificações de adversários por irregularidades técnicas. Com a posição, também foi coroado com a liderança do campeonato.

— Foi peleado, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, mas foi um excelente fim de semana. Andei entre os ponteiros durante todos os treinos, no classificatório tive problemas com o tráfego, mas ainda consegui a quarta posição, e fiz duas boas corridas. É muito bom sair dessa etapa na liderança do campeonato — disse o caxiense.