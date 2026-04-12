Após primeira vitória na Série C, presidente do Caxias pede mais apoio da arquibancada e de figuras históricas

Roberto De Vargas foi o primeiro a falar depois da primeira vitória na Série C Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, o presidente do Caxias, Roberto de Vargas, utilizou a sala de imprensa do Estádio Centenário para realizar um pronunciamento oficial. O dirigente destacou o processo de reestruturação do departamento de futebol, que resultou em 15 contratações nos últimos 45 dias, e fez um apelo por maior engajamento da torcida e do conselho deliberativo.

De acordo com o mandatário, o período após a eliminação para o Guarany de Bagé, na Copa do Brasil, exigiu uma mudança profunda no perfil do plantel, realizada em conjunto com a comissão técnica de Marcelo Cabo.

— Prometemos uma reformulação do elenco após 45 dias da nossa última desclassificação. Foi um período difícil, que envolveu pensar no Caxias com menos gastos. Junto com o departamento de futebol e com o Cabo, conseguimos 15 contratações e reformulamos a cara do nosso plantel. Agora, começamos a colher o que estamos plantando — afirmou Vargas.

Além de celebrar os resultados recentes — a vitória no clássico Ca-Ju pela Copa Sul-Sudeste e o primeiro triunfo na Série C —, o presidente enfatizou que a sustentabilidade do projeto depende de auxílio externo. De Vargas direcionou o pedido a figuras históricas do clube e aos sócios.

— Preciso pedir o auxílio da torcida e de figuras históricas do Caxias, que precisam se manifestar. Não fazemos o trabalho sozinhos. Já há um movimento do Conselho para aportar mais verbas, mas precisamos que o torcedor coloque a mensalidade em dia, compre camisas e traga novos sócios. Sozinhos não conseguimos fazer nada — apelou o dirigente.