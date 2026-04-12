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Após primeira vitória na Série C, presidente do Caxias pede mais apoio da arquibancada e de figuras históricas

Clube realizou 15 contratações em 45 dias após eliminação para o Guarany de Bagé pela Copa do Brasil, e agora busca mais engajamento de torcida  

Tiago Nunes

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