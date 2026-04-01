Após mais de um mês de paralisação, Juventude enfrenta o Vitória pelo Brasileirão Sub-20

Ju está em 10º lugar, com quatro pontos. Luís Felipe Amorin / @luisfgamorin / Divulgação

Após mais de um mês de pausa, o Brasileirão Sub-20 está de volta e o Juventude também. Nesta quinta-feira (2), os guris alviverdes enfrentam o Vitória, no Estádio Barradão, às 20h.

O confronto é direto pela disputa do meio da tabela. Ju e Vitória dividem a 10ª posição, com quatro pontos e saldo de -1. Após três rodadas, as equipes têm uma vitória, um empate e uma derrota.

O Verdão chega após seu primeiro triunfo na competição. Em casa, bateu o Criciúma por 2 a 1. Já o Leão perdeu para o Flamengo, por 3 a 1, em solos cariocas.

— Vamos com confiança e com uma boa preparação. Não controlamos o resultado da partida, mas controlamos as nossas ações, estratégia e modelo pra partida — disse o técnico Filipe Dias.

A pausa na competição se deu por conta das convocações e amistosos da Seleção Brasileira da categoria. Apesar do tempo de paralisação no Nacional, o Ju continuou atuando no Gauchão e teve atletas da base integrados no futebol profissional para a atuação na Copa Sul-Sudeste.